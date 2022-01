Polvo, o protagonista de um dos festivais gastronómicos mais tradicionais de Espanha

Desde 1962, a cada segundo domingo de agosto, o parque municipal de O Carballiño acolhe a Festa do Polvo, uma multitudinária celebração para a degustação deste produto marinho que, paradoxalmente, é melhor exaltado no interior da Galiza, a quase uma centena de quilómetros da costa.

Apenas a influência da covid-19 durante o verão de 2020 interrompeu um evento gastronómico que este ano irá celebrar a sua 59ª edição e no qual milhares de pessoas da Galiza bem como visitantes do estrangeiro se reúnem para provar este popular prato, um dos mais apreciados e reconhecidos a nível mundial na gastronomia galega.





Esse dia, o polvo "á feira", cozinhado em grandes recipientes de aço e servido em pedaços com sal grosso, paprica e azeite em porções para partilhar, é a estrela de uma festa que deve o seu sucesso não só ao prato que é celebrado, mas também à forma como é partilhado e ao cenário onde é celebrado.









É uma festa popular e contemporânea que, no entanto, preserva todos os ingredientes das antigas peregrinações galegas. O seu sucesso reside na sua ligação com as festas tradicionais e a degustação coletiva do polvo "á feira", o prato por excelência das feiras e mercados tradicionais da Galiza.

Polbeiras e polbeiros de Arcos





É a experiência das pessoas que cozinham o polvo, chamadas polbeiras e polbeiros, que fará a diferença entre uma porção saborosa e uma não tão saborosa, porque cada um tem o seu segredo pessoal quando se trata de cozinhar o polvo, temperá-lo e apresentá-lo.





O município de O Carballiño é aqui o vencedor, sendo a localidade de Santa Maria de Arcos o lugar de maior tradição na Galiza em termos de pessoas dedicadas à preparação do polvo "á feira".





São verdadeiros artesãos da sua preparação e garantes por tradição familiar e secular de todas as chaves para elaborar um bom prato de polvo. Estendem o seu bom trabalho por toda a Galiza e mesmo no estrangeiro, muito para além deste território da área ocidental da província de Ourense que viu nascer o ofício quando na Idade Média, o vizinho mosteiro de San Cristovo de Cea recebia grandes quantidades de polvo dos seus parceiros costeiros, uma parte das quais eram vendidas na feira que se realizava na sua zona de influência, que deu origem à atual cidade de O Carballiño.





Cartazes





Mas, para além das degustações no parque municipal, a feira do polvo de O Carballiño é uma celebração com a qual todos os seus cidadãos se identificam e que preserva tradições como o próprio cartaz, feito todos os anos por Felipe Luis López López, um professor de desenho, que foi substituído pelo seu filho Felipe Senén em 1990.





A festa também tem a sua própria mascote: o polvo Octavio, que desde 2012 ocupa um lugar especial nos diferentes elementos gráficos associados à celebração, tanto promocionais como de merchandising. Até mesmo para este evento, os polbeiros e as polbeiras de Santa Maria de Arcos prepararam a maior tapa de polvo do mundo, com 500 quilos de cefalópodes que cortaram num enorme prato de madeira de pinheiro, com um diâmetro de 5,37 metros, em 11 minutos e 7 segundos. Quase nada!