‘Pequenos Delitos do coração’ é o novo livro de Helena Mendes Pereira que surge na síntese de uma amizade intensa e longa com a fotógrafa Lauren Maganete. A autora realça: ‘Precisávamos de um projeto juntas, fora do nosso circuito habitual, desvinculado da investigação em Arte Contemporânea, no meu caso e, no dela, do trabalho de fotografia de cobertura de eventos. A Lauren respira fotografia e tem uma capacidade rara de captar, nos detalhes e nos reflexos, a essência dos momentos, das pessoas e dos lugares’.

Serão cerca de 50 textos e 50 imagens. Para Helena Mendes Pereira ‘A matemática aqui não é importante. Os textos não podem ser forçados, têm de partir de impulsos interiores reais, de sonhos que viram insónias, de desesperos e de felicidades latentes, de gritos e de choros que, no tal brotar das palavras que se tornou no quotidiano de quem escreve como respira, querem virar jogo, dialética, expressão, confissão. Não há nomes e as referências a lugares são figuradas, da mesma forma que as imagens da Lauren têm essa intensidade da abstração. Palavras e imagens podem ser tudo sem serem absolutamente nada. Podem gerar identificação ou apenas repulsa em quem lê. Podem chocar ou fazer sorrir. Interessa apenas que não gerem indiferença pois, para nós, este livro é a idealização da verdade interior dos magos do amor, de todas as formas de amor. A dor é também uma forma de amor. É uma porta que abrimos sobre as nossas fugas à norma e à normalidade do socialmente instituído, sejam tudo isto real ou produto da imaginação. Não interessa e essa é uma pergunta a quem nunca vamos responder. Os motivos ficarão connosco.’





‘Pequenos Delitos do Coração’ será prefaciado por Francesca Rayner, Professora Auxiliar da Universidade do Minho nas áreas do teatro e da performance. Feminista convicta e com uma sensibilidade sobrenatural para a Arte, Francesa Rayner é uma inspiração e um exemplo de Liberdade, por isso a autora desafiou-a a escrever sobre este livro que, de certa forma, assinala o fim de um ciclo e o início de outro.





O posfácio, por sua vez, ficará a cargo de Cati Freitas, cantora, amiga e uma espécie de conselheira espiritual. Serão visões diferentes, mas complementares e, sobretudo, uma forma de juntar mais mulheres a este projeto. A paginação do livro será da Alexandra Xavier, a designer que trabalha comigo há largos anos e com quem publiquei dezenas de livros e catálogos.





A Astronauta, associação criada pela Helena e por um grupo de amigos, edita. Há sempre os que se juntam para apoiar e haverá os que não deixarão de comprar este livro para casa. As autoras querem apenas que ele aconteça, que se pague a si próprio e que seja o primeiro de muitos outros projetos em que querem que as palavras e as imagens se unam em prol da verdade do que é, hoje, ser mulher.





Notas curriculares das autoras





Helena Mendes Pereira





(n.1985) é natural de Vila Real e vive em Vila Nova de Cerveira. É licenciada em História da Arte (FLUP); frequentou a especialização em Museologia (FLUP) e a pós-graduação em Gestão das Artes (UCP, Porto); é mestre em Comunicação Arte e Cultura (ICS – UMinho); e doutoranda em Ciências da Comunicação (ICS – UMinho), com uma tese sobre arte e mercado de arte em Portugal após o 25 de abril de 1974.

Iniciou a sua atividade profissional em 2007 na Bienal Internacional de Arte de Cerveira (promovida, desde 2011, pela Fundação Bienal de Arte de Cerveira), entidade onde exerce atividade como curadora e de apoio à coordenação artística.





Com forte sentido empreendedor, em janeiro de 2009, com apenas 23 anos, criou a Intelectus D’ouro, empresa dedicada à comunicação, gestão cultural e de eventos, através da qual desenvolveu um conjunto assinalável de projetos, até meados de 2015, momento em que cessou em IVA a atividade desta empresa.





Como curadora e investigadora em práticas artísticas e culturais contemporâneas, tem colaborado com diversas instituições públicas e privadas, entre as quais: Fundação Escultor José Rodrigues (Porto), Fundação Millennium bcp, Baganha Galeria (Porto), Galeria Por Amor á Arte (Porto), Casa-Museu Teixeira Lopes (Vila Nova de Gaia), CAE da Figueira da Foz, Câmara Municipal do Porto, Casa das Artes de Tavira, Parques de Sintra – Monte da Lua, S.A. (PSML), Rede de Museus do Douro, Câmara Municipal de Belmonte, Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, CIM BSE, Sociedade Nacional de Belas Artes, Câmara Municipal de Monção, entre outras.









Realizou o plano estratégico para a reabertura da Casa-Oficina António Carneiro (Câmara Municipal do Porto), entre outubro de 2009 e junho de 2010; foi diretora executiva do Tempos Cruzados, área de programação de Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura (entre maio de 2010 a março de 2014); coordenou o serviço educativo do World of Discoveries, Museu Interativo e Parque Temático dedicado aos Descobrimentos (Porto), entre dezembro de 2013 e dezembro de 2016 ( www.worldofdiscoveries.com /)e coordenou, de maio de 2016 a fevereiro de 2018, o AMIarte, núcleo de ação cultural da AMI – Fundação Assistência Médica Internacional ( https://ami.org.pt/ ).

Desenvolve larga atividade como formadora e consultora, um pouco por todo o país, para assuntos relacionados com gestão e programação cultural e de eventos, educação e mediação cultural e sobre as relações entre a cultura e o turismo, tendo já ministrado cerca de 2500 horas de formação.





Ao longo dos anos, tem publicado catálogos e artigos sobre arte, museus e cultura contemporânea. Desde maio de 2015 que publica, regularmente, no quinzenário As Artes entre as Letras, desde maio de 2017 na revista RUA e desde fevereiro de 2018 com a UMBIGO Magazine. Fez a coordenação editorial de diversos catálogos e livros sobre arte e artistas.









É, desde janeiro de 2017, chief curator da zet gallery ( https://zet.gallery/ ), situada em Braga e vinculada ao dst group.

É sócia-fundadora e membro da direção da Astronauta, associação cultural sediada em Guimarães, onde desenvolve atividade ligada à produção musical e ao teatro, nomeadamente no campo da dramaturgia.





É, desde setembro de 2018, Assistente Convidada da Universidade do Minho, lecionando História da Arte no ILCH.





Lauren Maganete

Lauren Maganete nasceu em Bragança em 1970 e estudou no Porto, licenciando-se em Gestão e Administração de Empresas.

Efetua trabalhos fotográficos para a C. M. de Vila Nova de Gaia desde 2009. Tem trabalhos publicados em diversas revistas e jornais, nacionais e internacionais.

Participa regularmente em exposições individuais e coletivas: Madrid, Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Bragança, Braga, Ovar, Águeda e Cerveira. Trabalha como fotógrafa freelancer, colaborando com diversas instituições e empresas. A sua obra encontra-se em diversas coleções públicas e privadas.





Em 2016 foi a portuguesa mais classificada do Mira Mobile Prize, promovido pelo Mira Forum. Participou como artista convidada e a concurso, na Bienal de Gaia de 2015, 2017 e 2019.





Em 2018 conquista o prémio Aquisição na XX Bienal Internacional de Arte de Cerveira.





Sobre o trabalho artístico que desenvolve, Lauren Maganete refere: "As fotografias guardam o movimento único de cada qual, ampliam idiossincrasias, perpetuam a ligação que é feita entre o que somos e o chão, passando assim a ser sempre o palco".





‘Pequenos Delitos do Coração’, que será apresentado no Convento Corpus Christi, em Vila.Nova de Gaia, no sábado, 29 de junho, pelas 21h30, parte, então, de um conjunto de textos mais ou menos recentes (mas não datados nem ordenados) que, depois de escritos, são enviados para a Lauren que escolhe uma imagem para os mesmos, dentro daquilo que é a sua leitura e interpretação mais ou menos linear do que leu mas, sobretudo, do que sentiu quando leu.