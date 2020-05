Para dizer OBRIGADO aos seus SUPER-HERÓIS

Todos nós temos alguém próximo que é um dos heróis desta crise e a quem queremos mostrar a nossa admiração,o nosso respeito e agradecer por tudo aquilo que está a fazer.Para podermos agradecer a dedicação diária destes novos heróis, lançámos um e-pack "Obrigado aos nossos Super-Heróis".Este pack foi criado a pensar em todas as pessoas que estão na linha da frente desta crise: profissionaisde saúde, polícia, empregados de supermercado, estafetas, coletores de lixo, bombeiros, paramédicos,mas também vizinhos que ajudam pessoas mais velhas com as compras ou amigos que simplesmentenos alegram o dia através dos vídeos que nos enviam… todos eles são verdadeiros HERÓIS que sepreocupam connosco, protegem-nos, alimentam-nos e ajudam-nos a facilitar a vida neste tempo quevivemos de confinamento.DIGA OBRIGADO!20% das vendas do pack Lifecooler "Obrigado aos nossos Super-Heróis"será doado à Cáritas.#VaiFicarTudoBem