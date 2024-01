Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A PANDORA anuncia a nova campanha de marca, BE LOVE, lançada hoje e ativada a nível global, que conta com uma lista icónica de talentos, artistas e estrelas em ascensão.

PANDORA revela "BE LOVE", uma nova campanha de marca que celebra o poder transformador do Amor

Fortemente centrada na crença de que o Amor é um verbo e uma ação, a campanha transversal a várias temporadas apresenta o Amor como mais do que apenas um sentimento - é algo que se faz, se vive, se incorpora e se abraça. Presente em toda a campanha, BE LOVE é um convite a movermo-nos pelo mundo com amor.

Com uma gama de coleções de joias Pandora que apresentam designs exclusivos trabalhados com materiais de alta qualidade, tais como prata 925, ouro 14K (maciço e em liga com revestimento), vidro murano e diamantes criados em laboratório, a campanha BE LOVE enfatiza a Pandora como uma marca de joias completa para quem procura acrescentar brilho à sua vida, independentemente de uma ocasião específica ou data festiva.

Um elenco de estrelas com três novas embaixadoras globais

BE LOVE apresenta as três novas embaixadoras globais da marca Pandora: as irmãs e artistas Chloe e Halle Bailey, e a atriz, autora e ativista Selma Blair. A estas juntam-se talentos multinacionais, incluindo a artista e modelo Sasha Pivovarova; o casal de modelos Aviana McClish e Colin Alexander; a modelo em ascensão Jocelyn Corona; as amigas e modelos Saiyan Marley, Yumi Nu, Salem Mitchell e Thara; bem como o casal de modelos Meghan Collison e Jack Spencer.

A Pandora acredita que o Amor tem muitas formas. Para Chloe, BE LOVE significa: "Seres o teu eu completo e inteiro e amares isso." Para Halle, BE LOVE é: "Amor incondicional, infinito. Algo que não tem fim, que sabes que está sempre presente. Nunca questionado - não importa se cais de um penhasco, lá está ele para te apanhar." Selma sente que, para ela, BE LOVE significa: "Estar presente. Estar presente todos os dias e pensar ‘como é que posso tornar este momento melhor?’"

"Para a Pandora, o amor é mais do que um dia no calendário – é algo mais pessoal e abrangente. Começa em cada um de nós, e é incorporado na forma como vivemos as nossas vidas. Esta é a essência da nossa nova campanha de marca, BE LOVE. Dá vida ao propósito da nossa marca de dar voz ao amor das pessoas. Isto é representado na perfeição pelas nossas novas embaixadoras da marca, Halle Bailey, Chloe Bailey e Selma Blair. E as nossas joias não são apenas criadas com perícia para cada ocasião e para cada dia, são também um veículo para partilhar e celebrar as pessoas, os momentos, os lugares, os interesses e os sonhos que amamos", refere Mary Carmen Gasco-Buisson, CMO da Pandora.

Um vídeo de campanha com uma canção especial

O vídeo que acompanha a campanha BE LOVE apresenta o conceito de "Amor vivido" com imagens que incluem todo o elenco de talentos da campanha. O vídeo foi realizado por Sophia Nahli Allison, previamente nomeada para um Óscar, juntamente com a produtora executiva e vencedora de dois Grammy Awards Melina Matsoukas. É gravado ao som de uma versão regravada do clássico de Bee Gees, "To Love Somebody", desta vez cantada por Chloe e Halle Bailey especialmente para a campanha BE LOVE.

No vídeo, uma das embaixadoras globais da Pandora, Selma Blair, abraça o seu filho, Arthur Saint Bleick, enquanto Chloe e Halle cantam juntas de forma afetuosa, embelezadas com composições feitas à medida com joias Pandora. usando peças personalizadas feitas com joias Pandora. A modelo Sasha Pivovarova é vista a pintar um retrato abstrato em grande escala com cores alegres, enquanto Thara, Salem Mitchell, Saiyan Marley e Jocelyn Corona se divertem à noite.

Ao longo do vídeo, as coleções da Pandora são propositadamente sobrepostas - mostrando a Pandora como uma marca impulsionadora da auto-expressão, da liberdade criativa e da alegria.

A equipa criativa de BE LOVE

Concebida pela Baron & Baron, a campanha BE LOVE é fruto do trabalho coletivo de uma equipa criativa líder no sector. A apoiarem Nahli Allison e Matsoukas estão os fotógrafos Craig McDean e Raymond Meier. McDean foi responsável pelas principais imagens de modelos, enquanto Meier captou os still life as fotografias de plano detalhado.

A stylist Rae Boxer, em parceria com a artista Grete Henriette, criou as composições de joias usadas por Chloe e Halle Bailey no vídeo da campanha.

A dupla de irmãs visionárias Tanya e Zhenya Posternak fotografou imagens adicionais de produto. Muitos dos designs que fotografaram incluem os diamantes PANDORA criados em laboratório, acrescentando brilho a uma campanha já de si rica em camadas de joalharia e estilo.