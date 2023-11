Pandora apresenta Loves, Unboxed.

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O amor está no topo de todas as listas de presentes e as novas joias da Pandora são a forma perfeita de o expressar. Este Natal, com a nova campanha "Loves, Unboxed", celebra-se o sentimento mais universal de todos, aquele capaz de contagiar todas as pessoas e tornar inesquecível um momento especial.

Oferecendo uma abordagem única aos motivos clássicos da joalharia, como os corações preciosos, as novidades da linha Pandora Moments para este Natal "canalizam esse sentimento de ligação aos que amamos e às memórias que partilhamos juntos, acrescentando uma camada sincera de riqueza e significado a esta época", explicam os diretores criativos da Pandora, A. Filippo Ficarelli e Francesco Terzo.

Já as novas joias da linha Pandora Timeless eternizam a beleza desta época em peças elegantes de design intemporal, disponíveis em acabamentos em ouro 14k, ouro rosa 14k e prata, com pavés cintilantes que brilham sob qualquer ângulo.

Encontre nestas novidades Pandora a joia perfeita para surpreender quem mais ama e venha descobri-las nas lojas físicas da marca, a partir de 26 de Outubro.