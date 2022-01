Oxys Clean Air desenvolve soluções para espaços públicos

As mais lidas

OXYS® Clean Air é a solução na eliminação da carga viral no espaço público, pensado na decorrência das necessidades levantadas pela crise mundial pandémica, desenvolvido com suporte e apoio científico, construído e certificado em Portugal, sendo muito mais do que um equipamento de purificação de ar para utilização em ambiente interior de espaços públicos e privados.

Desenvolvido em duas versões para espaços privados e públicos, nomeadamente escolas, infantários, clínicas, hotéis, restaurantes, lares, centros de dia e residências séniores, mas também com uma aplicação especial para meios de transporte público de passageiros, como autocarros, comboios, metropolitano, elétricos e ferry-boats e/ou catamarans.





OXYS® Clean Air é um enorme contributo para a melhoria da saúde pública, uma vez que permite garantidamente através de estudos e testagem científica, certificada por laboratório independente, a eliminação de mais de 99% da carga viral em circulação no ar dos espaços interiores, recorrendo a avançada e eficiente tecnologia. Com comercialização direta para o Consumidor Final e Empresarial a partir de agora em www.ioxys.com e estará em breve disponível em todas as redes de distribuidores de equipamentos congéneres e de eletrodomésticos em Portugal Continental.









OXYS® Clean Air cumpre a necessidade de instalação deste tipo de equipamentos em espaços interiores com taxas de ocupação elevadas, onde os caudais de ventilação por ocupante são baixos, proporcionando uma grande concentração de elementos patogénicos/infeciosos e consequentemente um alto risco de contaminação, sendo altamente eficientes na remoção da carga viral, alia uma grande funcionalidade e segurança a um design contemporâneo que o torna discreto em qualquer espaço apresentando reduzidos custos de operação e não carece de manutenção regular para os seus utilizadores.

"OXYS® Clean Air não é um filtro de ar, é um eliminador de carga viral. É como que um esterilizador do ar. É bem-estar, conforto e sobretudo, segurança para todos quantos ocupam um determinado espaço", diz Mário Ferreira, Product Manager da marca, que já trabalha na internacionalização do mesmo para os mercados europeus.