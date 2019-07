O linho é um dos têxteis mais antigos do mundo, feito da fibra da planta de linho e considerado uma planta sagrada, com propriedades antialérgicas, absorvente, que permite a respiração da pele. Além disso, a fibra do linho é elástica o que permite o aspeto engelhado das peças finais, que à medida que vão sendo lavadas se tornam mais macias e menos enrugadas, mas mantendo sempre a qualidade e a resistência original.





Entrando no mercado com uma colecção de bolsas e sacos para o dia a dia, o projecto da ORGANIC SOUL pretende ir mais longe com colecções de têxteis de casa e roupa feminina e infantil onde os artigos serão sempre feitos à mão e estampados manualmente com tinta orgânica certificada, conferindo a cada peça uma característica única.





Desde os materiais escolhidos, aos modelos desenhados, o conceito da ORGANIC SOUL é somente um: Voltar ao básico, Sem aditivos, Numa conexão com aquilo em que acredita: Autenticidade, Pureza, Simplicidade!

Este projecto nasce da busca por artigos de origem natural, produzidos de forma sustentável e feitos à mão, que marcassem a diferença no dia a dia cada vez mais agitado e artificial. Esta procura, conduziu aos poucos atuais produtores e transformadores de linho da Europa e foi nos Bálticos que uma família com experiência na produção de tecidos de linho natural, ganha ao longo de várias gerações, mostrou como ainda se produz de forma ética e sustentável, dando a garantia de que estávamos perante um processo de transformação completamente sem desperdício, ecológico e sem efeitos nocivos para o ambiente.