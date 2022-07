O Tradidanças está de regresso a São Pedro do Sul

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail







O Tradidanças – Festival de Tradições, Dança, Música e Natureza é um evento organizado pela Associação Turística e Agrícola da Serra da Arada (ATASA), em parceria com o Município de São Pedro do Sul. Nos dias 4, 5, 6, e 7 de agosto de 2022, em Carvalhais (São Pedro do Sul) decorre a quarta edição do evento no qual artistas, participantes e comunidade local partilham e cruzam conhecimentos, resultando numa sinergia que potencia a participação ativa de todos os que nele se envolvem.

A programação incide em oficinas de dança de vários estilos e culturas, e em bailes que à noite enchem de vida as três tendas que funcionam em simultâneo. No Espaço Lúdico-Intergeracional acontecem atividades de música, dança, literatura, artes plásticas e performance para crianças e seus progenitores; os relaxamentos/oficinas de desenvolvimento pessoal permitem reenergizar o corpo e a mente; nas conversas na oficina fala-se sobre assuntos da atualidade; na igreja há belos concertos; nas viagens de tradição exploram-se lugares da região; no laboratório da tradição conhecem-se de perto os praticantes de saberes desses locais; nas viagens de natureza aprende- se sobre a biodiversidade que existe à volta do recinto; nas oficinas sustentáveis divulgam-se inovadoras práticas ambientais; nas oficinas de instrumentos musicais cruzam-se saberes sobre ritmos e sonoridades; e na fogueira ouvem-se histórias, música e teatro. E depois há a feira de artesãos e terapeutas, e os sabores da gastronomia local e vegetariana.





O Tradidanças é um festival que desperta o interesse de pessoas de todos os lugares pelo seu carácter participativo, por ser adequado a todas as idades, por ter preocupações ambientais, e por acontecer muito em comunhão com as gentes locais.









Em 2022 o Tradidanças vai acontecer num carvalhal, um espaço em comunhão com a natureza e com sombra abundante. É um lugar bonito, onde se respira ar puro, o verde domina, e cujas frondosas copas das árvores permite manter uma temperatura amena, mesmo nos dias de maior calor. Este espaço cercado, com diversos pontos de água, casas-de-banho e uma boa oferta de alimentação saudável, é perfeito para vir e estar com a família. Local ideal para um projeto que une o património de música de raiz trad-folk e o património natural com floresta nativa dominada pelo nobre carvalho-alvarinho.

A sustentabilidade é a matriz do festival que continua a fazer uma aposta na aplicação e promoção de boas práticas ambientais: poupança de água, energias renováveis, resíduos zero e biodiversidade. Neste novo espaço, vamos dançar juntos?