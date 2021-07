O Reino do Alvarinho em Monção reforça a atividade económica

À semelhança do ano passado, a Feira do Alvarinho de Monção, a maior Wine Party de Portugal, foi cancelada. Como alternativa, o Município de Monção lançou, em colaboração com os produtores locais de Alvarinho, a campanha "Bem-vindo a Monção, o Reino do Alvarinho" com a realização de dois fins de semana, 2 a 4 e 9 a 11 de julho, repletos de atividades para todos os públicos.

Um programa que celebra o regresso ao quotidiano, dentro da normalidade possível e com total segurança, convidando todos os amantes deste território, em família ou grupo de amigos, a desfrutar das atividades previstas e de um vinho fantástico que nasceu aqui, neste cantinho simpático, sendo produzido por várias centenas de monçanenses, para deliciar o mundo inteiro.





Nestes dois fins-de-semana, há muito para ver e fazer. Consultando o programa, as propostas são múltiplas e diversificadas: jantares vínicos, serões à moda antiga, conversas com sabores, visitas e provas vínicas nas quintas e adegas do concelho, piqueniques "Sabores de Monção", e provas comentadas de Alvarinho.





Referência ainda para visitas guiadas pelo perímetro da fortaleza de Monção, Alvarinho palmo e meio, tours em Tuk Tuk, passeios de charrete, e o Projeto Monsons, atividade multidisciplinar constituída por quatro espetáculos que retratam a multiplicidade de temáticas que o vinho oferece.





O desporto está presente com a realização de trilhos pedestres, pedalar Monção, atividades no rio Minho (caiaque, stand up paddle), tiro com arco e kartcross a pedais. A gastronomia também não poderia faltar. 18 restaurantes do concelho têm na ementa "Cordeiro à Moda de Monção", popularmente conhecido como "Foda à Monção". 6 bares disponibilizam tapas à base de produtos endógenos de Monção.





Convidamo-lo(a) a visitar "O Reino do Alvarinho", um destino extraordinário, algo mais grandioso do que podes imaginar, que foi afirmando a sua inconfundível identidade ao longo dos anos, não só graças à arte de "saber fazer" e "bem receber" do seu povo, como também à riqueza do seu divino vinho Alvarinho. Sabe-se que aqui nasceu e cresceu, antes de qualquer registo, motivo pelo qual se confunde a história do reino com a história do vinho.





Esta terra chama-te…

Para paisagens mágicas e sedutoras. Onde se ouve o ritmo da terra. E a imaginação serve-se num copo. Com alma, alegria e a luz da festa. Sentimos esta terra dento de nós. Necessitamos de voltar a ela. De saboreá-la e vivê-la.

Monção espera-te.