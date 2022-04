O Pet Festival está de regresso à FIL e à cidade de Lisboa de 20 a 22 de Maio de 2022

22 de abril Sofia Oliveira com Ana Bela Ferreira

O PET FESTIVAL - Festival da Família e dos Animais de Companhia, organizado pela Fundação AIP, está de regresso à FIL, de 20 a 22 de Maio e promete, na sua 10ªedição, juntar todos os entusiastas, adeptos e amigos dos animais de companhia.

Em 2020, foram mais de 20.000 os visitantes deste evento que se fizeram acompanhar por cerca de 4.000 animais de companhia. Este é o único grande evento em Portugal onde, não só é possível como é promovida junto do visitante, a visita acompanhada dos animais de companhia e onde os participantes são desafiados a experimentar um conjunto de actividades lúdicas, desportivas e formativas que normalmente apenas são acessíveis a animais de competição e a criadores especializados. Estas actividades estão divididas em áreas temáticas e são dinamizadas por parceiros que disponibilizam

o seu know how a todos os visitantes.

É também um evento diferenciador por ser um evento inclusivo que representa várias comunidades de entusiastas. Algumas dessas comunidades movem-se pela competição, outras pela componente desportiva e outras pela componente emocional.

Todas procuram a partilha de informação, a partilha de experiências e a disseminação de boas práticas relativamente ao bem-estar dos animais.

A presença destas comunidades permite que a feira seja também uma importante plataforma de contactos b2c. As principais empresas do sector marcam presença para interagir directamente com o consumidor final e os cerca de 4.000 animais de companhia que visitam o evento.

Mais do que uma feira de animais, o Pet Festival, pretende ser um evento de partilha de experiências entre as famílias, os seus animais de companhia e os restantes membros da comunidade.