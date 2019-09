O People Fitness Club distingue-se por integrar as áreas mais clássicas do Fitness como sala de exercício, ou aulas de grupo com as novas tendências, como é o caso dos desportos de contacto e Cross Trainning. O clube conta com áreas distintas, totalmente equipadas e decoradas em função das diferentes modalidades. Assim encontra sempre o ambiente certo para a prática de exercício de acordo com a sua preferência.A Sala de exercício é equipada com máquinas Technogym de última geração e conta com apoio técnico constante, para além de acompanhamento individualizado ao nível de prescrição de planos de treino. Em termos de aulas de grupo, existe uma grande variedade para dar resposta às demais necessidades a nível de objetivos. Spinning, Yoga, Pilates, Flow, Gap, Body Pump, Body Combat, CXWorkX, Zumba são algumas das aulas mais populares que estarão à disposição.De acordo com as novas tendências no mercado do Fitness, o People Fitness Club tem um espaço dedicado aos desportos de contacto com ringue de boxe e todo o equipamento de apoio necessário a este tipo de modalidades e conta ainda com um amplo espaço de Cross Trainning, recheado com os equipamentos que habitualmente encontramos em box’s específicas deste tipo de treino e pode ser utilizado livremente ou em regime de treino em grupo.Para além de tudo isto, os utilizadores do People Fitness Club terão direito a acompanhamento constante a nível de nutrição e a algumas utilidades importantes, como é o caso do estacionamento exclusivo, água mineral e vitaminada e ainda do serviço de babysitting gratuito!Conheça já o People Fitness Club na Venda do Pinheiro e reserve uma vaga de Sócio Fundador tendo, só agora, vantagens exclusivas que não se vão repetir.