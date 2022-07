O Pátio da Água da EPAL volta a abrir portas em Lisboa

A abertura do espaço contou com as presenças de Carolina Patrocínio e de Gonçalo Uva, embaixadores da iniciativa, e também de Catarina Barreiros, influenciadora digital, founder & CEO projeto Do-Zero, reconhecida pela sua dedicação à causa da proteção do Ambiente. O Pátio da Água é uma iniciativa dedicada à promoção da sustentabilidade ambiental desenvolvida pela EPAL em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e com a Lisboa E-Nova . Quem visita este agradável espaço na cidade pode beber um copo de água da torneira, simples ou aromatizada com frutas e ervas aromáticas, de forma completamente gratuita. A grande novidade deste ano é parceria com a marca de gelados Santini, com happy hours, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, entre as 13h30 e as 14h30, para oferta de picollinis, feitos, claro, com água da torneira.