O maior Pai Natal do mundo já encanta em Águeda

Desde o passado sábado, que Águeda já respira Natal, muita luz, e os incontornáveis, maior e menor Pai Natal fazem as delícias dos mais pequenos e dos menos pequenos. De um lado uma imponente figura com mais 21 metros de altura e 250 mil luzes LED, do outro uma minúscula instalação (que pode ser visitada no Porto de Turismo) que precisa de microscópio para comtemplada os seus poucos milímetros de arte.

"Este evento é já uma marca de Águeda e uma aposta estratégica não só em termos turísticos mas também na dinâmica cultural, recreativa e comercial do concelho", adianta Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda, avançando que próximos quase dois meses vão ser repletos de muitas novidades. Vão ser muitas as animações de rua, os espetáculos musicais, os eventos culturais, exposições e muitas diversões, como carrosséis e outras atrações que vão decorrer até dia 9 de Janeiro.









De um programa muito vasto, a autarquia no seu programa (mais informações em https://www.cm-agueda.pt/visite/turismo/explorar/outros-eventos/agueda-e-natal/programa ) destaca as viagens do comboio histórico do Vouga (nos dias 11 e 18 de Dezembro). As animações de rua, um pouco á semelhança do Agitágueda, vão ter palco nas ruas de Águeda. O dia 4 de Dezembro, promete com "Banda às Riscas", que vai entoar temas do imaginário coletivo e circense (às 14h30) e "Banda Mecânica", com soldadinhos de chumbo (às 16h).





No Centro de Artes de Águeda, estão agendados alguns dos espetáculos integrados na programação do "Águeda é Natal", com Tiago Betencourt a marcar presença no dia 11 de Dezembro. Destaque ainda para a ópera "O Barbeiro de Sevilha" a 26 deste mês, o musical "Um só dia" a 3 de dezembro ou Camané a 18, são algumas da muitas sugestões que Águeda reserva para comemorar as festas. A cultura, com exposições e rubricas na Biblioteca Municipal Manuel Alegre e no Museu da Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro, vão ser parte integrante do programa de Natal.

Está ainda programado um passeio/caminhada ao Maior Pai Natal do Mundo, no dia 12 de dezembro, com início às 10h, na Praça do Município. Neste período, há ainda muitas atividades lúdicas e recreativas de temática natalícia que prometem animar a população local e os visitantes, entre as quais se realçam os carrosséis e as casinhas de Natal. Tudo para visitar, conhecer e experimentar até dia 9 de janeiro.