“O Fim do Teatro” estreia hoje

O Fim do Teatro é o parar de fazer teatro. O ser verdadeiro com o que está mesmo a acontecer. Um diretor de teatro e uma grande atriz esquecem-se de que se conhecem há muito tempo. Encontram-se para fazer teatro. Um espetáculo que pretende ser o melhor teatro de sempre. Uma espécie de mito de Fausto, em que Fausto é um diretor de teatro que, saudoso do passado, se esqueceu de onde está agora e em que Margarida é uma grande atriz que já não se lembra de que está casada há anos com o diretor do seu teatro. Um técnico que também é Mefistófeles e que pouco a pouco os leva à perdição, uma e outra vez. Sim, porque o teatro está sempre a acabar e a começar, uma e outra vez.

O Fim do Teatro nasce das conversas de bastidores, da produção artística de Pedro Saavedra, assim como da sua atividade como diretor artístico no Gerador, ao longo de vários anos. Desta reflexão informal com artistas das áreas performáticas, nasce um texto que nos fala sobre o desencontro de gerações no seu encontro. Uma peça de teatro que se quer fazer como antigamente, mas com as formas do futuro. Com o discurso direto de um diretor de teatro, de uma atriz em decadência, de dois jovens atores que procuram o seu lugar e de um técnico que nos confronta com a realidade do teatro.





É esta a reflexão que queremos dar a quem por nós passa. São personagens e discursos que marcam o nosso contexto artístico e que queremos levar a outros públicos, a outras pessoas. Porque achamos que esta discussão não acaba nos palcos, nem nos bastidores e que deve chegar às plateias.





O teatro está sempre a acabar e a começar, uma e outra vez. E se um dia não recomeçar? Acreditam no Fim do Teatro?





Sim. Acreditamos que o fim do teatro é a verdade e essa está sempre a começar e a acabar e depende muito de quem a recebe. O teatro é uma arte extemporânea e irrepetível para quem a recebe, por vezes com ecos depois do fim do espetáculo, mas isso já são outros fins. O público é que marca esse início e fim, quando entra na sala o teatro começa, quando sai o teatro acaba. E depois no dia a seguir há outro público e isso para quem faz teatro é um prazer. Comunicar dia após dia com estranhos que se tornam próximos e depois estranhos novamente. Mas isto não é um tratado de filosofia, é apenas um espetáculo de teatro.





Todas as coisas têm uma última cena, o teatro também terá a sua e a seu tempo, mas sentimos que o teatro é um sintoma da humanidade, logo o fim do teatro coincidirá com o fim da humanidade. Mas mesmo aí haverá algum recomeço, outro diferente, impossível de imaginar agora. Pensamos como os homens primitivos pensavam, na nossa família, na nossa fome, na sua realização, tudo isso coisas que existem nos cérebros da nossa espécie desde o início, e que melhor que o faz de conta para testar e lembrar aquilo que fomos, somos e seremos? Isso estará sempre a recomeçar.





Pedro Saavedra, Autor

Pedro Saavedra nasceu em 1976. Formado pela Escola Superior de Teatro e Cinema, fez a licenciatura em formação de atores/encenadores. Estagiou em vários projetos internacionais, de onde se destaca a participação como ator numa produção de Eimuntas Nekrošius da École des Maîtres, e como encenador no Instituto Internacional de Teatro del Mediterráneo. Trabalhou como ator em várias companhias de teatro, como a Companhia de Teatro de Almada, o Teatro da Comuna, a Companhia Teatral do Chiado e a companhia argentina Escena Subterranea. Foi assistente de Vlado Repnik em vários projetos na Eslovénia. Foi diretor artístico do projeto PROTO e professor de expressão dramática durante 5 anos. Escreveu e encenou vários textos. Foi colaborador de revistas como a DIF e a Umbigo. Participou em várias telenovelas, séries e filmes portugueses, de onde se destaca a Família Ventura, para a RTP1 e o filme Snu, de Patrícia Sequeira. Foi programador do projeto PT Bluestation na estação de metro Baixa-Chiado, em Lisboa. É locutor profissional e dirigiu a Revista Gerador entre 2014 e 2019. Atualmente, dirige a companhia d’ O Fim do Teatro.



