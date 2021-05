O fiel amigo deste verão é um Gresilva

As mais lidas

Com a chegada do bom tempo decidi convidar alguns familiares para convivermos em segurança nestes tempos difíceis. Convidar outras pessoas para um churrasco em nossa casa pode ser uma dor de cabeça. Por vezes, o tempo e o esforço despendidos não deixam aproveitar ao máximo o tempo junto daqueles que mais gostamos. Mas descobri um bom amigo: o grelhador Gresilva.

Rápido a acender e a confeccionar, este aparelho provou ser uma escolha eficiente para passar algum tempo com boas companhias, enquanto saboreava uma caipirinha.

Outro ponto importante é o pouco fumo que produzem, não deixando o ambiente consumido por aquela névoa habitual dos churrascos.

O seu formato é bastante "maneirinho", encaixando-se na perfeição em qualquer jardim ou espaço exterior de sua casa. Por isto tudo, já sei quem será o meu fiel companheiro deste verão para receber amigos e família.

Com as soluções de encastre pode aliar funcionalidade e estética na sua churrasqueira, um aspecto que nem sempre é fácil de conciliar. Estes grelhadores, também de uso não-profissional, trabalham a gás, produzindo calor 100% natural com uma libertação de monóxido de carbono muito reduzida.

Honestamente, ter um grelhador destes foi um grande benefício para a minha família. Agora, podemos desfrutar dos melhores grelhados no dia-a-dia e durante todo ano, de forma prática e fácil. Com este grelhador consegui ter uma rotina mais saudável, sem esforços e de forma amiga do ambiente.