Espetáculos únicos, uma pista de gelo natural, neve, viagens no planetário, saltos intermináveis nos insufláveis e mil e uma voltas no carrossel encantado ou nos passeios com animais são algumas das muitas atividades à disposição dos visitantes do Castelo Mágico.





A tradicional visita à casa do Pai Natal, o emocionante e radical slide das muralhas, o museu "xmas selfie", o delicioso mercadinho de Natal, o comboio turístico e tantas outras experiências vão fazer deste local encantado o eleito das famílias e daqueles que anseiam pelo Natal.

De 30 de novembro a 5 de janeiro, o Nico, o Fernão, o Abade João, a Infanta D. Teresa, a lontra Morinha e o Pai Natal vão ser os anfitriões desta viagem ao sonho de Natal.



Face ao sucesso da primeira edição, o Castelo Mágico vai contar com mais dias. De quarta-feira a domingo, num total de 25 dias, pequenos e graúdos vão poder sentir, experimentar e sonhar o Natal no maior parque temático de Natal no coração de Portugal.

Tal como na edição de 2018, todos os espetáculos e atividades estão incluídas no valor do bilhete, à exceção da entrada no planetário e dos passeios de burro.

Com muitas surpresas a caminho, a casa do Pai Natal, as praças de neve, streetfood ou um mercadinho são alguns dos motivos que justificam uma visita a Montemor-o-Velho e ao Castelo Mágico. Pelo caminho, os visitantes podem aventurar-se pelo centro histórico de Montemor-o-Velho e deixar-se surpreender pela iniciativa criativa "Escadas de Natal".