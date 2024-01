Novas sapatilhas de skate Portuguesas vegan e sustentáveis!

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A WAGWAN apresenta o seuv novo produto as Plain Jane! Um par de calçado feito em Portugal, direcionado para o desporto, desenvolvido com materiais vegan e sustentáveis.







Criado por Artur Cardoso, criativo local do Porto, com a ajuda de família e amigos.

A Wagwan surge dos skaters, surfistas e artistas locais - qualquer desporto com pranchas é a paixão destes jovens. Desde crianças, o skate e o surf, tanto como desportos quanto como culturas, sempre os fascinou. É este amor e a consequente necessidade de estar sempre nesse ambiente que os inspirou a criar este projeto.





Como estudantes de arte, conseguiram as ferramentas e o conhecimento necessários para criar e desenhar produtos que expressam quem são. A WAGWAN aspira em ser um conceito inspirado na cultura de rua, na prática de "board-riding" e nos movimentos artísticos - para aqueles que querem trabalhar, sem precisar de um emprego.









Qualidade e sustentabilidade são as prioridades da sua produção. Mesmo que estejam apenas a começar, duas coisas nunca podem faltar: em primeiro lugar, optar por fontes sustentáveis - ajudar o planeta já não é uma escolha, mas uma responsabilidade das novas gerações! A outra é criar produtos artesanais, sem associação de género, concebidos e criados para uma longa duração e conforto, prontos a serem usados por qualquer pessoa.

Esta marca colabora com artistas, músicos, atletas, ativistas e especialistas do setor para desenvolver produtos criativos, ecológicos e premium, integrando uma nova alternativa na indústria.





A empresa foi seleccionada, em 2020, para o programa StartUP Voucher.





O Sneaker "PlainJane" pela WAGWAN: redefinindo o Estilo com Simplicidade e Sustentabilidade.





Num mundo onde a moda procura a atenção com designs vistosos e branding estridente, as "PlainJane" da WAGWAN destacam-se como uma ode à simplicidade e versatilidade. Este produto quer revolucionar a essência do calçado, oferecendo uma abordagem refrescante sobre o que uma peça, verdadeiramente intemporal e básica, mas versátil, pode ser.





Escolha entre cinco opções de cores distintas que redefinem os limites do design clássico. O que destaca o "Plain Jane"? Seu compromisso inabalável com a sustentabilidade, com três opções ecológicas e duas ostentando, com orgulho a etiqueta "vegan". A WAGWAN destaca-se no caminho da moda e responsabilidade ambiental.





Confeccionado com precisão e materiais premium, o "PlainJane" é mais do que um simples calçado, é uma afirmação de conforto e estilo. A palmilha acolchoada e os tecidos de suporte tornam-no a escolha perfeita para skater’s e entusiastas, a garantir que cada passo seja dado com estilo e facilidade.





Este produto vem com uma embalagem reutilizável, feita em nylon, e também inclui cordões extra para personalizar o par. Estarão disponíveis brevemente no website por um preço de 139 euros.