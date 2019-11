Tiago Baptista Fernandes, cirurgião plástico e Vítor Figueiredo, de medicina estética, inauguram a Up Clinic com um novo e revolucionário conceito de saúde integrado, no âmbito da estética e bem-estar. A nova clínica, que através de uma abordagem holística se compromete a aumentar a autoestima dos seus pacientes através da promoção do bem-estar físico, psicológico e social, está localizada na Rua António de Saldanha 67, Restelo.



Foram também apresentados os três embaixadores da marca Up Clinic: Liliana Campos, Andreia Rodrigues e Ricardo Oliveira que, por estar a gravar no Brasil, não conseguiu marcar presença, mas deixou um vídeo para os presentes.



A Up Clinic®, que pretende ser uma referência mundial no setor, encontra-se também presente no Algarve e no Porto com consultas regulares. Assim, garante uma cobertura nacional, estando assim preparada para receber pacientes das mais diversas nacionalidades, incluindo o primeiro serviço de concierge de saúde em Portugal, de modo a satisfazer os mais exigentes pacientes.

A inauguração ocorreu no dia 7 de novembro nas novas instalações e contou com a presença de vários rostos conhecidos como Liliana Campos, Andreia Rodrigues, Iva Domingues, Marina Mota, Manuela Couto, Custódia Gallego, João Paulo Rodrigues, Maya, entre outros.No decorrer da inauguração, os convidados tiveram a oportunidade de conhecer todos os cantos da clínica, assim como de assistir a algumas demonstrações pelas mãos do corpo clínico.No momento dos discursos, Tiago Baptista Fernandes e Vítor Figueiredo agradeceram o apoio das suas famílias, que têm sido os seus grandes alicerces ao longo das suas carreiras.Equipa médica:O corpo médico é constituído por:- Cirurgiões plásticos: Dr. Tiago Baptista Fernandes, Dr. David Rasteiro, Dr. Eduardo Matos- Médicos de medicina estética: Dr. Vítor Figueiredo- Ginecologista: Dra. Ana Candeias- Médica Cardiologista especializada em Smart Aging: Dra. Ana Rita Victor- Nutricionista: Andreia Luís de CastroUp Clinic - Your dreams, Our ScienceDr. Tiago Baptista Fernandes:Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa em 1999. Terminou a especialidade em Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética no ano de 2007.Em 2003, fundou o Instituto Português de Cirurgia Plástica e em 2017 o ASA – Aesthetic & Surgery Academy que inclui um curso anual de anatomia facial na Universidade de Lyon.Membro da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética (SPCPRE), da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética (ISAPS), da Sociedade Portuguesa Interdisciplinar de Laser Médico (SPILM), da The British Association of Aesthetic Plastic Surgeons (BAAPS), The European Academy of Facial Plastic Surgery (EAFPS) e The American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS).O Dr. Tiago Baptista Fernandes faz parte da terceira geração de cirurgiões plásticos da sua família, profissão que abraçou e se dedica de corpo e alma, à semelhança do seu avô, o Prof. Dr. António Baptista Fernandes, conhecido como o "pai da Cirurgia Plástica e Reconstrutiva" em Portugal.Dr. Vítor Figueiredo:Fundador e Diretor Clínico de Medicina Estética da Up Clinic - Surgery & Aesthetics.Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra em 1998.Fez a sua formação em vários países com destaque para o título de especialista universitário em medicina antienvelhecimento pela Universidade de Sevilha, para o curso universitário internacional de medicina estética e anti-envelhecimento da União Internacional de Medicina Estética (UIME) e para o certificado internacional de medicina anti-envelhecimento pela Aesthetic and Anti-Aging Medicine International Society. Foi o primeiro médico português graduado pela UIME.O Dr. Vitor Figueiredo sempre se interessou pela Medicina estética tendo mais de 15 anos de experiência clínica em diversas áreas. Em diferentes partes do mundo deu formação a médicos e participou em cursos, workshops, congressos e simpósios e outros eventos tendo feito várias apresentações, comunicações e publicações.Como key opinion leader é uma referência internacional da medicina estética pertencendo, entre outros, ao «Advisory Board» internacional da Allergan e a sociedades internacionais de referência.Sobre a Up ClinicO novo conceito de saúde tem a sua origem na Cirurgia Plástica e Medicina Estética e, guiado pela inovação que marca o seu ADN, integra o Smart Aging, a Nutrição, a Ginecologia, os mais avançados aparelhos que a indústria desenvolveu de resultados comprovados e a atividade física.O propósito da Up Clinicconsiste na realização dos sonhos de cada paciente, oferecendo os mais avançados cuidados de saúde integrados na área da estética e promover um estilo de vida saudável, com uma equipa de excelência técnica e humana que procura constantemente o melhor resultado e da procura incansável de resultados satisfatórios para o paciente.Saiba tudo em https://www.upclinic.pt