Nova moradia Traçado Regulador tem influência Hindu

Sala de oração hindu "suspensa", duas cozinhas, garrafeira, sala de jogos, escritório e sala de cinema são algumas das particularidades deste projeto.







Entre os desafios propostos, o programa funcional do projeto destacou-se por ser muito vasto para a área de construção disponível.





A Traçado Regulador, gabinete português dedicado ao desenvolvimento de projetos e à consultoria em arquitetura e engenharia, está a desenvolver um projeto diferenciador para o segmento premium, com influência na cultura hindu.





Este projeto, localizado no Belas Clube de Campo, conta com uma área de construção total de 752mdividida por 3 pisos, que englobam: cinco suites, sala de jogos, garrafeira, escritório e sala de cinema.

Para além destas divisões, a moradia conta com uma sala de oração hindu "suspensa" sobre um lago, conferindo-lhe a associação natural de purificação do elemento água. Colocada sobre um único pilar, em maior evidência, no projeto da Traçado Regulador, foi ajustada para cumprir a orientação dos pontos cardeais, que não coincidia com a orientação da casa, ditada pelo lote. A rotação foi assim aproveitada, do ponto de vista estético, para destacar este volume do conjunto construído, tornando-a o ex libris da casa.





Uma piscina "suspensa" é outro dos elementos em destaque no terreno, projetando-se sobre o jardim com vista sobre o campo de golfe. O novo projeto da Traçado Regulador conta ainda com duas cozinhas, a principal de orientação vegetariana. Neste projeto colaboram um total de 18 técnicos, sendo 8 arquitetos e 10 engenheiros.





"O principal desafio deste projeto foi o programa funcional, muito vasto para a área de construção disponível, as exigências particulares desse programa, e a morfologia do terreno em face das limitações regulamentares. No entanto, a articulação espacial do conjunto possibilitou cumprir e superar expetativas e, ainda, criar um projeto com caraterísticas únicas e diferenciadoras." comenta João de Sousa Rodolfo, arquiteto e CEO da Traçado Regulador.





No interior desta moradia podemos observar a fluidez do espaço e a relação com o exterior a cada passo dos percursos interiores. Por outro lado, temos uma espacialidade que se entende num primeiro olhar. O duplo pé-direito da entrada faz logo esse convite. Esta moradia tem ainda aquilo que carateriza todos os projetos da Traçado Regulador – uma constante intriga espacial que leva à descoberta das relações espaciais no interior e no exterior e entre interior e exterior.





Sobre a Traçado Regulador

A Traçado Regulador é uma empresa portuguesa, fundada em 1997, que se dedica ao desenvolvimento de projetos e à consultoria em arquitetura e engenharia. Com um já vasto percurso de sucessos ao longo de mais de 20 anos, a empresa beneficia ainda do vasto currículo e experiência profissional assim como do reconhecimento público nos projetos que tem vindo a realizar. A sua área de atuação abrange vários sectores: Habitação; Reabilitação de Edifícios; Equipamentos Sociais; Indústria e Hotelaria. Todas as suas obras são caracterizadas pela eficiência energética, com atribuição da classificação A+ em todos os seus projetos.