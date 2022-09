Nova Coleção Fitness KIDS, Armações que mudam de Cor

02 de setembro Talismã Xavier com Ana Bela Ferreira

Com armações completamente inovadoras, que mudam de cor com a luminosidade, ao serem expostas à luz solar.

Sabemos como é giro e original, podermos ter uns óculos diferentes todos os dias e ainda mais se formos crianças, onde a vivacidade das cores ganha outro destaque e as cores do arco-íris nos fazem sonhar.

A coleção Fitness KIDS foi criada a pensar nos mais pequenos e conta com 10 cores, para um regresso às aulas em grande estilo. A armação é fotossensível, ao ser exposta ao sol fica com uma tonalidade mais viva e marcante dando-nos a sensação de ser uma armação completamente nova.

Todos os modelos são com base cristal, mas com uma palete de cores muito animada, desde o azul ao rosa, passando pelo verde e amarelo. É só escolher a cor favorita do seu filho e vê-lo brilhar na Escola!