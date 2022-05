25 de maio Débora Calheiros com Leonor Riso

No Dia da Criança: oferecer-lhe amor e bem estar.

Nas crianças, as doenças não transmissíveis mais frequentes são as respiratórias crónicas, com maior incidência na asma e rinite alérgica.

Prevenir e aliviar estas doenças desde a mais tenra idade é a proposta da Airfree, que alerta para a importância de garantir que desde muito cedo os mais novos respirem um ar saudável, dentro dos padrões recomendados, de forma a prevenir o desenvolvimento, nos anos seguintes, de múltiplas alergias.

Por isso esta marca nacional trabalha para apresentar soluções inovadoras que garantam maior segurança nos ambientes internos. Ao tratar o ar que se respira podem prevenir-se problemas respiratórios e dar-se alívio ao desconforto das alergias na Primavera e Verão, causado por agentes sazonais como os pólenes, que circulam no ar em maior quantidade, e por vezes também potenciado por constipações e gripes.

Os aparelhos Airfree aliam a melhor tecnologia e design, sendo uma excelente solução para purificar o ar nos quartos das crianças, proporcionando-lhes também um sono mais tranquilo.

Em qualquer das suas linhas, todos os aparelhos Airfree eliminam naturalmente até 99,99% dos alérgenos de ácaros, fungos, vírus e bactérias do ar. Combinando a melhor tecnologia e design são completamente silenciosos e têm um baixíssimo consumo de energia.

Ao purificar o ar no quarto das crianças, proporcionam-lhes também um sono mais tranquilo. E a sua luz de presença é um fator adicional de conforto.

Preços de 99 a 299 euros.