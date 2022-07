15 de julho Débora Calheiros com Ana Bela Ferreira

Neya Porto Hotel promove ação com associação Ajudaris

O NEYA Porto Hotel juntamente com a Ajudaris proporcionaram um dia diferente a várias crianças que participaram na atividade "Ser cozinheiro por um dia". Acompanhadas pelo Chef Executivo, do restaurante Viva Porto, Diogo Pimentel, as crianças tiveram a oportunidade de confecionar e cozinhar o seu próprio lanche. Um dia diferente que lhes permitiu conhecerem o funcionamento de uma unidade hoteleira e realizarem um workshop especializado de culinária para crianças.

Esta ação foi a primeira, após ter sido celebrado, no passado dia 7 de junho, o protocolo de colaboração entre o NEYA Porto Hotel e a AJUDARIS.

Como projeto inovador e sustentável, o NEYA Porto Hotel valoriza o envolvimento com a comunidade local, tomando parte em ações e atividades que apoiem as famílias e, consequentemente a sociedade, quer através da sua estrutura hoteleira quer através do envolvimento dos seus colaboradores.

O NEYA Porto Hotel irá colaborar com a AJUDARIS através da disponibilização de espaços, doação de alimentos, bens e eventos para angariação de donativos, entre outras ações a desenvolver. A AJUDARIS é uma IPSS sediada na freguesia de Paranhos – Porto, de caráter social e humanitária, sem fins lucrativos, que luta diariamente contra a fome, pobreza e a exclusão social.

A parceria com a AJUDARIS é a segunda de cariz social realizada pelo NEYA Porto Hotel. Depois de se associar à Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, o NEYA Porto Hotel orgulha-se de continuar esta jornada de solidariedade e de partilha de valores fundamentais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das crianças apoiadas por estas instituições.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, ECONÓMICA E SOCIAL

O NEYA Porto Hotel caracteriza-se pela sustentabilidade ambiental, económica e social, empenhado na qualidade e excelência dos serviços, que resulta da recuperação do relevante património histórico pré-existente. O projeto foi desenvolvido com recursos à recuperação de parte dos imóveis que pertenciam ao antigo Convento de Monchique, localizado na Rua de Monchique, na zona ribeirinha do Porto, e abrangido pela zona classificada pela UNESCO como Centro Histórico e Património Mundial da Humanidade.

O NEYA Porto é a segunda unidade hoteleira do grupo NEYA Hotels e representa a mais recente materialização da estratégia de crescimento da marca no mercado nacional. Classificado pelo Turismo de Portugal como um quatro estrelas superior, foi concebido como um refúgio urbano numa das zonas mais atrativas e emblemáticas da cidade, com espaços exteriores relaxantes e uma vista exuberante sobre o Douro.

Alia um conceito de sustentabilidade, imagem de marca do grupo, com um serviço de excelência centralizado no hóspede e na sua experiência.

O NEYA Porto disponibiliza 124 quartos, incluindo 12 suites (com destaque para 1 suite premium e 9 suites duplex, ideais para famílias). Os serviços do hotel incluem um Business Center com 3 salas de reuniões totalmente equipadas, um Kids Club, Sky Bar, Day Spa, Parque de Estacionamento e o Restaurante Viva Porto, aberto à rua com menu executivo e uma carta inspirada na gastronomia portuguesa.