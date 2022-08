Museu da Cerveja celebra o Dia Internacional da Cerveja

Comemorado na primeira sexta-feira de agosto, a data foi instituída em 2007 na Califórnia, e é assinalada em mais de 50 países. Portugal não é exceção.

No dia 5 de agosto comemora-se o dia da bebida alcoólica mais consumida em todo o mundo e o Museu da Cerveja, um restaurante que tem um museu que apresenta a história da cerveja desde há mais de 7000 anos, tem um programa cervejeiro variado e para todos os gostos.

Entradas gratuitas no Museu

No Dia Internacional da Cerveja, o Museu da Cerveja convida a conhecer a história da cerveja em Portugal e na Europa. Comece a sua viagem numa adega monástica europeia, onde a produção da cerveja se fazia pelos monges que a fabricavam para se alimentarem e manter o corpo aquecido durante o horário em que se impunha o jejum, fazendo das adegas monásticas o verdadeiro berço da inovação cervejeira. Das adegas monásticas ao advento da revolução industrial, continue a visita numa incursão pelo desenvolvimento científico e tecnológico dos séculos XVIII e XIX, que catapultou o fabrico e o consumo da cerveja além-fronteiras, terminando numa ode à cerveja artesanal Portuguesa. A entrada é gratuita neste dia e as visitas guiadas acontecem a cada meia hora, entre as 12h e as 21h.

Museu do Pão cria uma receita exclusiva de Pão para o Museu da Cerveja

Do litoral ao interior do país, o Museu do Pão e o Museu da Cerveja unem-se para uma celebração comum. Especialmente desenvolvido pelo atelier do Museu do Pão, em Seia, para o Museu da Cerveja, em Lisboa, e apenas no dia 5 de agosto, será possível degustar o Pão Integral de Cerveja Artesanal em todas as refeições servidas no Museu da Cerveja e que estará também à venda na mercearia do Museu do Pão.

A vida é um convite, mas sem cerimónias

Este é o mote da mais recente campanha da cerveja Sagres, que no dia 5 de agosto estará no Museu da Cerveja a brindar os clientes com a informalidade – e a frescura! - que uma cerveja exige, num copo exclusivo do Museu assinado por Júlio Pomar. Ao longo do dia, a cerveja Sagres convidará a saborear a vida à volta da mesa e entre amigos, com efeito surpresa e com brinde garantido!

Terreiro do Paço, Ala Nascente, nº 62 a 65, 1100-148 Lisboa

reservas@museudacerveja.pt

+ 351 210 987 656