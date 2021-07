Municípios em rede promovem literatura e poesia

Em colaboração com a SEMA, Albergaria-a-Velha, Estarreja, Murtosa, Ovar e Sever do Vouga criam projeto (Re)Vive & Fica. Unidos por um objetivo comum nesta candidatura, os referidos Municípios apresentam um projeto alicerçado no Património Imaterial (literatura/poesia), a história, as tradições e as identidades locais, desenvolvendo ações que enalteçam o estado mais elevado do sentimento humano através da linguagem universal – as Artes - que aproximam e elevam as pessoas, as comunidades e nações.

Em Sever do Vouga, está em destaque a Poesia, através da obra literária de Fernando Pinto do Amaral, escritor e poeta com raízes severenses, que em muitos dos seus poemas se inspira na paisagem paradisíaca deste Concelho.

Deste modo, foi a Poesia que serviu de inspiração ao Projeto (RE)VIVE & FICA: o desafio foi evocar a arte literária (Património Imaterial, fio condutor nos 5 municípios) e dar-lhe outras roupagens e interpretações através de distintos olhares e quadrantes que vão estar presentes em todo o projeto. O repto foi lançado à comunidade…. E a imaginação começou a brotar.

São as Artes feitas por grandes nomes da cultura nacional e pelos severenses, expressas na poesia, na dança, no canto/ fado, na música e na pintura, que vão estar em destaque em Sever do Vouga, no próximo fim de semana de 30 e 31 de julho.

E com elas é também desejo deste projeto cultural contribuir para a dinamização da economia local e do espaço público, levando a que os severenses se orgulhem da sua terra e da sua cultura.

O Presidente da Câmara Municipal. António Coutinho, explica que "este projeto de programação cultural em rede, liderado pela SEMA, é uma oportunidade para estimular os sentidos e a relevância do legado do nosso Património Imaterial vertido na Literatura e Poesia dos poetas locais e do Escritor e Poeta que dá o mote a este projeto, Fernando Pinto do Amaral, que se reproduz nas suas múltiplas vertentes: a poesia, a gastronomia, a dança, o fado e as artes plásticas." E destaca ainda que é o "património imaterial que pretendemos

valorizar e dar a conhecer, através destas ações culturais, valorizando e capacitando as pessoas para a criatividade, a sensibilidade, estimulando a cultura, as vivências e a economia locais."