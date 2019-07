A Blue Captures Fishing Charters é a empresa que oferece a melhor ação de pesca desportiva em Portugal, localizada em Olhão, Algarve.





O nosso barco, o Evader, é um Henriques 28´Express propulsionado por um motor turbo-diesel Cummins de 375 HP e equipado com todo o equipamento necessário para o ajudar a apanhar o peixe dos seus sonhos.

Os nossos serviços incorporam o Big Game, Vertical Jigging e Pesca de Grande Fundo.





Sabemos onde levá-lo para o fazer sentir a adrenalina de combater peixes grandes na companhia do Capt. Manuel Viana e do Evader Fishing Team, 3 vezes Campeões Portugueses de Big Game e vencedores de muitos torneios do circuito Português de Pesca Grossa.





Nas águas algarvias e dependendo da época do ano, capturam-se Marlins Brancos, Marlins Azuis, Atuns, Espadartes entre outros.





A Blue Captures está empenhada na utilização das melhores práticas da pesca desportiva sustentável, praticando o Catch & Release de todas as espécies de Big Game.





Temos vindo, ao longo do tempo, a merecer a preferência de empresas de renome nacional e internacional, tendo já sido selecionados por estas empresas para atividades de pesca (ex: National Geographic) e para referência em artigos de revistas da especialidade (ex: Marlin Magazine).





A Blue Captures tem proporcionado inesquecíveis momentos de pesca a inúmeros clientes entre os quais o conhecido o piloto de Rally, Armindo Araújo, como ilustra a imagem.





O Algarve tem vindo a ser selecionado por clientes estrangeiros, nomeadamente europeus, por se tratar de um dos melhores e mais acessíveis spots piscatórios da Europa.





Contactos:

Telef: +351 924 355 795