Mercadona chega a um novo distrito e abre hoje supermercado em Setúbal

André Martins, Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, e Nuno Costa, Presidente da Junta de Freguesia de S. Sebastião, marcaram presença na abertura do novo supermercado.







Esta loja criou 65 novos postos de trabalho, com contrato sem termo desde o primeiro dia, e dispõe de uma área de vendas de 1.900 m2 e 150 lugares de estacionamento.





A Mercadona abre hoje o primeiro supermercado em Setúbal e assinala assim a chegada a um novo distrito. A nova loja fica no n.º 1 da Avenida Mestre Lima de Freitas e é já a 33.ª da cadeia em Portugal.





Esta abertura, em Setúbal, representa um importante marco no plano de expansão da empresa que , a 23 de junho de 2016 , anunciou Portugal como o primeiro país para a sua internacionalização , criando para o efeito a empresa portuguesa Irmãdona Supermercados.





André Martins, Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, destaca que: "A instalação da Mercadona em Setúbal resulta, inequivocamente, do dinamismo deste grupo, além de ser uma evidência da capacidade de atração económica da nossa cidade e do nosso concelho, que a autarquia se tem empenhado em reforçar. Estamos perante um sinal inequívoco da confiança que os investidores têm na capacidade da autarquia de gerir este território e de gerar novas e atrativas oportunidades".



Ana Carreto, Diretora de Relações Externas Centro-Sul de Portugal e Associações de Consumidores afirma: "Há muito que os nossos "Chefes" (Clientes) nos demonstravam a vontade em ter uma loja mais a Sul, é por isso, com imensa satisfação que abrimos o primeiro supermercado Mercadona na histórica cidade de Setúbal. A empresa reforça assim a sua expansão no país, gerando emprego, contribuindo para um maior volume de compras a fornecedores do distrito e aplicando as suas políticas de Responsabilidade Social. Este é um marco importante na expansão, um momento que nos orgulha, um claro e significativo passo para estarmos cada vez mais próximos dos nossos "Chefes" em todo o país".





Foi a 2 de julho de 2019 que a Mercadona abriu o primeiro supermercado em Portugal, em Canidelo, Vila Nova de Gaia. Nos anos seguintes abriram outros 32 supermercados na região Norte do país (nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro). Com a abertura de hoje em Setúbal, a Mercadona entra num novo distrito e na zona mais a sul do país desde que chegou a Portugal.





A Mercadona conta com três Centros de Coinovação (em Matosinhos, Lisboa e Vila do Conde), nos quais estuda os gostos e hábitos dos consumidores portugueses, e um Bloco Logístico, na Póvoa de Varzim (que em 2021 foi alvo de obras de ampliação).





A pouco dias de completar três anos desde a primeira abertura, a Mercadona já investiu mais de 500 milhões de euros em Portugal e criou mais de 2.500 novos postos de trabalho no país. Com esta nova loja, vão ser criados 65 postos de trabalho, com contrato sem termo desde o primeiro dia.





Até ao final do ano, a Mercadona vai abrir outras seis novas lojas, fechando 2022 com um total de 39 supermercados em território português.





À semelhança das outras lojas, este supermercado, em Setúbal, dispõe de uma área de vendas de 1.900 m2 divididos entre as secções de Talho, Charcutaria, Peixaria, Pastelaria e Padaria, Perfumaria, Frutas e Legumes e Pronto a Comer, com self-service e várias opções de pratos, servidos em embalagens fabricadas com materiais naturais, como a cana-de-açúcar (material compostável), cartão ou papel.





Todas as novas lojas são construídas respeitando o Modelo de Loja Eficiente da Mercadona , com corredores amplos, uma entrada com vidro duplo que evita correntes de ar, lineares específicos de sumos refrigerados, mural de sushi, charcutaria com presunto cortado à faca e embalado no momento, e uma máquina de sumo de laranja espremido na hora.





A loja terá 150 lugares de estacionamento e contará também com 2 lugares destinados ao carregamento de veículos elétricos.





A Mercadona aposta nas energias renováveis, designadamente através da instalação de painéis solares nos supermercados. É o caso desta loja, em Setúbal, onde existem cerca de 430 painéis solares com capacidade para produzir 200kW. Ao gerar energia renovável de origem fotovoltaica nas coberturas das lojas, para autoconsumo, a empresa poupa aproximadamente 20% de energia elétrica anualmente.



No âmbito da Política de Responsabilidade Social da empresa, este novo supermercado doará diariamente e desde o primeiro dia, bens de primeira necessidade à APACCF – Associação de Professores e Amigos das Crianças do Casal das Figueiras, com a qual a Mercadona assinou um protocolo de colaboração.





No dia 15 de julho a Mercadona abrirá no Montijo um novo supermercado situado na Rua do Laboratório, n.º 250.