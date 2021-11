Meliá Lisboa Oriente Hotel, moderno hotel urbano em Lisboa

O Meliá Lisboa é uma unidade hoteleira de 4 estrelas localizado no Parque das Nações, zona moderna e tecnológica da cidade, a poucos minutos do Aeroporto Internacional de Lisboa. Com uma arquitetura moderna, apresenta-se como um Hotel de referência pela sua localização privilegiada, acessos rápidos, conforto e qualidade, oferecendo todas as comodidades num ambiente único.