Melhores vinhos do mundo 2021 para a Wine Spectator disponíveis no Apolónia Supermercados

A tão aguardada lista com o TOP 100 dos melhores vinhos do mundo 2021 para a Wine Spectator, foi finalmente divulgada no final de Novembro.

Este ano, o premiado como melhor vinho do mundo, foi o exclusivo Dominus. Um vinho com uma produção de apenas 4000 caixas, proveniente de Nappa Valley, nos EUA.

Nota de Prova Dominus: Apresenta notas elegantes e puras de cassis, redução de ameixa e purê de amora-preta, adornadas por notas subtis de zimbro, folhas de louro doce e tabaco. Muito fino, mas com uma robustez impressionante no palato, apresenta um final de boca longo e persistente. Para a adega.

Este ano, para além do nº1, a Garrafeira Apolónia disponibiliza num só local, 12 dos vinhos premiados no TOP 100 dos melhores vinhos do mundo. Algo inédito no mundo dos vinhos, devida à sua raridade, reduzidas produções e elevadíssima procura. Poderá encontrar vinhos provenientes de todos os cantos do mundo, incluindo o nosso Português, Quinta do Noval Porto Vintage 2018.





Poderá encontrar vinhos premiados desde 22,95 € até 599,95 €.

Devido à enorme procura a nível mundial, os vinhos estarão disponíveis temporariamente com stocks extremamente limitados.

Não perca a oportunidade de degustar vinhos únicos e visite os Supermercados Apolónia detentores do prémio garrafeira do ano 2019 pela revista de vinhos.