Meeting anual Carreira Dental Clinic

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

A Newsletter SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail







Águeda, cidade que viu nascer a marca, acolheu o meeting anual da Carreira Dental Clinic. Dedicado inteiramente aos colaboradores, o evento que teve como propósito estreitar relações, contou, no entanto, também com a participação de alguns dos principais parceiros associados à marca e contou com mais de 60 profissionais que compõem o corpo clínico, fortalecendo laços e dinamizando processos.

Um encontro, onde, foi possível unir equipas, dos vários pontos do país cujo foco, dedicação continua e o comportamento profissional exímio, foram elogiados por Adriano Carreira. Em síntese, um convívio que se centrou na temática da motivação e celebração. Foram abordados pontos como a recente expansão da marca para novas cidades, nomeadamente, em Oliveira de Azeméis e a ampliação dos espaços clínicos em Aveiro e Águeda, com quatro novos consultórios, uma nova sala de espera, uma nova área administrativa e uma nova sala de formação interna.





Para proporcionar mais conforto, mais qualidade, mais distanciamento e para diminuir o tempo de espera entre consultas, cumprindo sempre todas as medidas de segurança. A trajetória da marca até à data foi abordada, apresentando os distintos números do ano homólogo, que apesar de marcado como atípico, superou as expectativas da marca. Até à data, em 2021, foram atendidos mais de 46 mil pacientes, número que se refletiu nos diversos serviços, como a implantologia avançada e cirurgia oral, números que continuam a crescer.









Nas clínicas Carreira Dental Clinic o bem estar de todos os pacientes é prioridade, planeando, tratando e reestruturando cada sorriso, onde cada espaço foi desenhado a pensar na experiência que os mesmos sentem na consulta. O investimento em equipamentos da última geração, além do mais, do exigente critério clínico é algumas das valências que a marca não abdica.

A Carreira Dental Clinic é uma marca de Medicina Dentária, implementada nas cidades do Porto, Aveiro, Viseu, Águeda e em Oliveira de Azeméis. Adriano Carreira é o CEO e diretor clínico de Aveiro e Águeda e conta com 20 anos de experiência no setor. A marca disponibiliza um leque variado de serviços, atuando em áreas como a Implantologia Avançada, Periodontologia, Prostodontia, Dentisteria, Endodontia, Odontopediatria, Higiene Oral, Reabilitação Estética e Cirurgia Oral.





Para o próximo ano a família Carreira Dental Clinic voltará a reunir-se, com perspetivas de celebrar mais progresso e novas conquistas, sempre com a missão de fazer sorrir os seus pacientes.