A 7.ª edição da Corrida Montepio – Corremos uns pelos outros, que reuniu mais de 6 mil atletas no passado domingo, 27 de outubro, angariou mais de 35 mil euros a favor da Comunidade Vida e Paz.

A Corrida Montepio, promovida pela Associação Mutualista Montepio, é uma iniciativa desportiva de referência nacional, distinguida com cinco estrelas pela European Athletics e que envolve o público em geral, atletas de alta competição e individualidades ligadas às esferas da saúde, social, empresarial e da sociedade civil.





Jéssica Augusto e Hugo Ganchas, ambos do Sporting Clube de Portugal, repetiram os triunfos da edição de 2018 e arrecadaram o primeiro lugar na prova de 10 km.





Hermano Ferreira, do UC Eirense, e João Fernandes, do GFD Running, ficaram no segundo e terceiro lugar, na prova de 10 km masculinos. Lília Martins, da Juventude Vidigalense, e Edna Barros, do Clube Oriental Penchão, ficaram em segundo e terceiro lugar, respetivamente, nos 10 km femininos.





João Vieira, atleta que acaba de conquistar a medalha de prata na prova de 50km marcha do Campeonato Mundial de Atletismo, em Doha, no Qatar, juntou-se aos atletas de elite, tendo acompanhado a prova, manifestando a sua solidariedade, apesar de não ter participado com a sua prestação.





Um evento desportivo e solidário que, desde o seu lançamento, já fez correr ou caminhar por uma boa causa mais de 63 mil atletas e entregou mais de 336 mil euros a diversas instituições de cariz social.