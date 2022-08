LUR – a nova marca que “nasce de um cancro de mama”

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

"Nunca imaginei que a minha vida fosse ter tamanha reviravolta" – explica Estíbaliz Vicario, fundadora de LUR Natural Skinfood, a nova marca de cosmética natural que quer mudar a maneira como olhamos para a cosmética.

Depois de lhe terem diagnosticado um cancro de mama e de começar os tratamentos de quimioterapia e de radioterapia, Estíbaliz teve que abrandar o seu ritmo de trabalho como brand manager do Licor Beirão, empresa onde trabalhou no departamento de marketing durante mais de 15 anos. "Praticamente deixei de trabalhar. Não tinha capacidade cognitiva e física para acompanhar o ritmo da empresa. Aproveitei esses meses de tratamento para repensar na minha vida, nas minhas prioridades e nas minhas novas necessidades. Tive todo o tempo do mundo para ler, ouvir, meditar, escrever, passear, andar de bicicleta...enfim, tive tempo para estar comigo mesma, para me conhecer melhor. Pensei que, se enfrentasse a doença de maneira aberta e consciente, os tratamentos iriam "fluir" melhor porque a minha mente estava calma e não revoltada. E assim foi. Os tratamentos de quimioterapia eliminaram o cancro em 8 sessões e recebi os parabéns da equipa médica da Fundação Champalimaud, onde fui acompanhada. A seguir à quimio, veio uma cirurgia conservadora e mais 3 semanas de radioterapia".

Durante os 6 meses de tratamento, Estíbaliz, ou Esti como é conhecida por todos, sentia que precisava de algo novo, de algo fresco. Precisava de viver mais relaxada, de ter mais tempo para a família, mas também de sair da zona de conforto.

A doença fez-lhe olhar para todos os produtos sintéticos que temos à nossa volta de outro modo.

"Se tanto nos preocupamos em comer natural, orgânico, evitando os alimentos "trans", porque não fazemos o mesmo com a maneira como alimentamos a nossa pele, o maior órgão do corpo?"

Consumidora de cosmética natural há vários anos, nunca pensou neste sector como sendo uma possibilidade de negócio, mas em Julho de 2021, após os tratamentos, inscreveu-se num curso onde aprendeu a formular cosmética orgânica. Depois de vários meses de estudo, aulas, sebentas, fórmulas, experiências e exames, graduou-se como "Organic Skincare Formulator", decidiu arregaçar as mangas e empreender uma nova aventura: a de lançar a sua própria marca. Apoiada desde o primeiro momento pelo seu marido (e ex-chefe), Daniel Redondo, diretor geral da empresa que produz e distribui o Licor Beirão, Esti começou a procurar um laboratório parceiro que pudesse produzir as suas fórmulas de maneira segura e estável. E assim nasce LUR Natural Skinfood, uma marca que representa um renascer da sua fundadora, um regresso à sua essência. "Eu nasci em Bilbao, no Pais Basco e LUR é uma homenagem a minha origem, às minhas raízes. A palavra LUR significa TERRA em basco. E porquê o termo "Natural Skinfood"? Muito simples. Para mim, formular cosmética natural é como cozinhar algo bom, saudável e cheio de nutrientes para a pele. É por isso que lhe chamo "alimento natural para a pele", porque todos os nossos produtos são inspirados pela Natureza" – explica Esti.

Neste processo de redescoberta, a marca lança uma gama de cosmética facial à qual chama de "Linha Well-aging" composta por 4 produtos especialmente formulados para peles a partir dos 35 anos: óleo de limpeza, tónico calmante, sérum e creme facial, todos eles de origem natural, vegan, unissexo, não testados em animais e amigos do ambiente.

"Tentamos reduzir a nossa pegada de carbono o máximo possível. Todas as embalagens são 100% recicláveis. Usamos vidro âmbar porque protege melhor os produtos dos raios solares e porque o vidro é infinitamente reciclável e a cartolina do packaging é produzida com base em pasta crua, não branqueada e produzida em Portugal".

LUR foi apresentada a uma centena de amigos e familiares no passado dia 29 de Maio na Lousã e tem tido excelentes feedbacks.

"Estou muito orgulhosa e confiante neste projeto e na qualidade dos meus produtos. Tanto que já estou a pensar nos próximos passos: uma linha também natural e vegan para peles jovens e adolescentes" – confessa a fundadora da marca.

Mais informações pelo telemóvel: 918 162 570

