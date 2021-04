Levira Home reforça aposta no comercio online

Um projeto que arrancou durante a pandemia com vista a atender às necessidades de adaptação de espaços e foram surpreendidos com um crescimento exponencial tanto a nível nacional como internacional.

"O nosso principal objetivo é criar peças inovadoras que se reinventem e, ao mesmo tempo, melhorem o estilo de vida dos nossos clientes. Desenvolvemos peças que podem ser usadas em diversas divisões e soluções inteligentes para uma melhor optimização de espaços. Com uma variada oferta de móveis em diferentes categorias, desde secretárias, floreiras, acessórios de escritório, estantes a móveis de casa de banho, todos os nossos produtos têm um design original e exclusivo", salienta o departamento de comunicação da empresa.





Recentemente, a marca apostou numa parceria com Miguel Arruda, um conceituado designer e arquiteto, para a criação de peças únicas, como a: Neisse e a Othain. Graças ao seu design moderno e características distintas, a Othain, recebeu o prémio Silver A’ Design Award. Funcional e singular, esta estante torna-se numa mesa de trabalho quando necessário, pode ser utilizada como mesa de apoio e é facilmente transportada pela casa.





"A sustentabilidade está no core da nossa marca, e é um dos principais ideais que nos caracteriza. Somos uma marca no presente focada no futuro. Para além de ser considerada uma das marcas mais sustentáveis na indústria do mobiliário em Portugal, a Levira Home é também certificada em Ecodesign. Esta certificação garante que o nosso processo de produção compromete-se a reduzir os impactos ambientais e melhorar o desempenho ambiental dos produtos de forma sistemática em todo o seu ciclo de vida, desde a extração da matéria-prima até ao fim da vida útil".









A Levira Home, ajustou-se à procura de mercado, que neste momento foca-se no e-commerce. Consequência não só dos acontecimentos atuais, como também pela comodidade inerente em podermos encomendar tudo o que necessitamos a partir de casa. De forma a facilitar a vida aos clientes, garantem a entrega dos nossos produtos de forma gratuita e num prazo de 3 a 5 dias úteis. Os produtos encontram-se à venda em marketplaces online como a Amazon e Worten assim como no site www.levirahomeofficial.com

"Acreditamos que dando a conhecer uma marca portuguesa com produtos de mobiliário irreverentes, com qualidade e amigos do ambiente, vai com certeza agradar a muitos portugueses que têm cada vez mais em consideração valores em concordância com os pela qual nos regemos".





A Levira Home pode ainda ser encontrada nas redes sociais por todos aqueles que quiserem ficar a par de produtos novos e saber mais sobre a marca através da pesquisa nas mesmas por @levirahome.official nas redes Facebook e Instagram e @levirahome no Youtube, Pinterest e LinkedIn.