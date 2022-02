O Novo CUPRA Born chegou às estradas portuguesas no início do ano.

25 de novembro de 2021 Sofia Oliveira com Ana Taborda

Leiribéria assinala lançamento do Novo Modelo 100% Elétrico CUPRA







Na passada sexta-feira, a Leiribéria, concessionário oficial da marca SEAT e CUPRA em Leiria, assinalou a chegada do novo CUPRA Born, o primeiro modelo 100% elétrico da marca espanhola. O evento deu a conhecer a clientes e parceiros aquele que promete ser o impulso de uma nova geração, já que alia a sustentabilidade à energia desportiva e à paixão pela condução, 2 características que a marca tem vindo a comunicar desde a primeiro modelo.

O design desportivo do carro, a solidez de construção e o comportamento de referência, distinguem o CUPRA Born dos restantes modelos do mesmo segmento, pelo que este se assume como um verdadeiro "hot hatch". Para além da sua distinção pela modernidade e tecnologia, o mais recente modelo da marca espanhola dispõe de motorizações que vão desde os 150cv aos 231cv, sendo que de momento a motorização que se encontra a circular é a de 204cv e 58kWh. Relativamente à autonomia, a marca anuncia aproximadamente 424km para a versão de 204cv, sendo que a motorização de topo terá capacidade para alcançar cerca de 548km.





O CUPRA Born percorreu as ruas de Leiria no dia seguinte, com o evento Portas Abertas, que permitia a todos os interessados usufruir da experiência de condução deste novo modelo que promete revolucionar o segmento dos elétricos.





Este evento contou ainda com a presença de Pedro Fondevilla (Diretor-Geral CUPRA), João Borrego (Diretor de Venda CUPRA) e Luís Pena (Gestor de Área CUPRA), e também do Presidente da Autarquia, Gonçalo Lopes.