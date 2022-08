KSB fornece bombas para a maior caldeira de Portugal

04 de agosto Margarida Gaidão com Leonor Riso

A KSB forneceu recentemente duas bombas de muito alta pressão, que serão integradas numa nova caldeira, com a maior potência jamais construída em Portugal. A caldeira, do tipo Aquotubular, integralmente refrigerada, debita 57 T/h de vapor sobreaquecido a 64 bar e a 460 º C.

Esta nova caldeira de vapor a gás natural/hidrogénio está localizada numa importante indústria papeleira, em Setúbal e integrada numa estratégia de descarbonização, que prevê a substituição do fuel por gás. A sua construção tem como principais objectivos reduzir as emissões de dióxido de carbono, através da troca de combustíveis, e elevar a eficiência energética da instalação, diminuindo assim, duplamente, o seu impacto ambiental.





As bombas fornecidas pela KSB são de muito alta pressão, do modelo HGM 3/8 (tamanho 3, 8 estágios), com motor de 250 kW, e irá fornecer 80m3/h de água sobreaquecida ( 110 ºC) a uma pressão de 70 bar.g à caldeira. Para além de aplicadas em alimentação de caldeiras, este modelo de bomba pode também ser utilizado na bombagem de água fria e de condensados.









A gama HGM, pode atingir até 140 bar de pressão e 274 m3/h de caudal, e as suas principais vantagens são (1) fácil montagem (graças ao design do sistema hidráulico), (2) baixos valores de aspiração mínima requerida (devido à entrada axial, equipada de série com impulsor de aspiração), e (3) flexibilidade de adaptação às necessidades do cliente (graças às diferentes opções de sistema hidráulico), além de (4) elevada eficiência energética e (5) fiabilidade.

Sandrina Pereira, engenheira de vendas do Departamento de Indústria & Energia da KSB e responsável pela encomenda destas duas bombas, refere que "a KSB é dos fabricantes mais conceituados e experientes na construção deste tipo de bombas, e o facto de conseguirmos ter uma oferta competitiva e boas experiências anteriores com o nosso cliente, um instalador de renome especializado nesta área, permitiu-nos garantir esta encomenda."





Sandrina acrescenta ainda que "quer o nosso cliente directo, o instalador, quer o cliente final, têm um enorme know-how, procuram qualidade e rentabilizar recursos ao máximo, são exigentes e exigem igualmente aos seus fornecedores, pelo que é prestigiante ver que a KSB é de facto um fabricante que vai ao encontro deste tipo de expectativas."





Este é mais um exemplo do envolvimento da KSB em projectos que priorizam a melhoria do ambiente, contribuindo com apoio técnico e produtos que maximizam a eficiência energética e minimizam os custos de manutenção.





O Grupo KSB celebrou 150 anos de existência em 2021 e fabrica 4 milhões de euros por ano em Portugal. A KSB está directamente presente em Portugal desde 1972 (50 anos), sendo um dos líderes de mercado, quer a nível nacional quer mundial, nos segmentos Indústria, Ambiente e Energia, bem como cada vez mais relevante nos Edifícios.