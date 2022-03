Kärcher apresenta o novo limpa vidros flexível Window Vac 6 Plus

Poeira, chuva, partículas, marcas de dedos, gordura, lambidelas… manter as janelas limpas é "o" verdadeiro desafio das tarefas domésticas!

A Kärcher dá uma ajuda preciosa com o Window Vac 6 Plus, uma nova versão do limpa vidros mais eficaz do mercado, agora ainda mais flexível e com uma nova tecnologia inovadora de lâminas, para que diga adeus ao esforço das limpezas.





Mais leve, mais silencioso, mais fácil de manusear e com uma bateria extra longa de 100 minutos, o novo modelo da especialista Kärcher é o must-have que todas as casas merecem ter, pois permite uma limpeza 3x mais rápida de vidros e superfícies lisas sem deixar manchas ou gotas.









A nova lâmina de sucção mais longa permite remover o excesso de líquido e a aspiração elétrica da água elimina os salpicos, riscos ou resíduos, resultando em janelas brilhantes e limpas como nunca. Para que a limpeza seja realizada de forma mais cómoda, o novo modelo inclui também um display de carga da bateria, com indicação dos minutos restantes.

Pequena e potente, a bateria do novo Window Vac 6 Plus é suficiente para limpar até 100 janelas ou uma superfície de 300 m². Único no mercado, o sistema flexível desta nova geração permite a limpeza eficaz de vidros, mesas, espelhos, cabines de WC, vidros dos carros, azulejos, entre outras superfícies, com uma simples passagem rápida e sem esforço.





1, 2, 3… do que está à espera para limpar os vidros 3x mais rápido?





P.V.P recomendado:

Window Vac 6 Plus (111.95€)