08:20

KW foi selecionada entre +de 400 startups de 55 países diferentes e está nas semi-finalistas no Viva Technology&50inTech2019 Female Founder

O evento Viva Technology decorre em Paris de 16 a 18 de maio de 2019 e é considerado o ponto de encontro mundial de startups e líderes para celebrar a inovação e transformação digital, contando com mais de 450 oradores de prestígio mundial, exposições, inovação aberta e experiências ao vivo. São 3 dias intensos de debates e troca de ideias com os maiores players de tecnologia e as startups mais promissoras a nível global. Entre os oradores convidados estão Ginni Rometty, presidente & CEO da IBM; Jimmy Wales, fundador da Wikipedia; Ken Hu, presidente delegado da Huawei; Mickey Mikitani, presidente & CEO da Rakuten; e Bo¨rje Ekholm, presidente & CEO da Ericsson.



As 50 semi-finalistas selecionadas entre 22 setores de atividade (cybersecurity, defesa, tecnologias de saúde, RH, alimentação, desenvolvimento de software, etc) já ganharam reuniões exclusivas com Venture Capitals influentes e na sexta-feira, 17 de maio, as 10 finalistas selecionadas vão competir no palco "What’s Next" da CapGemini Invent, frente a um júri de Venture Capitals de topo pela oportunidade de acelerarem o crescimento internacional das respectivas startups.



Romana Ibrahim, Founder & CEO da Keep Warranty foi a única fundadora portuguesa selecionada para o evento. O seu percurso desde o lançamento desta Fintech, que já passou um processo de aceleração no Startupbootcamp em Amesterdão, tem sido brilhante e faz jus á sua nomeação de Fundadora do ano em 2018 pelo Portuguese Women in Tech.



Romana Ibrahim, CEO da Keep Warranty

"Não é uma surpresa dizer-vos que apenas 17% das startups são fundadas por mulheres e que estas atraiem somente 17% do financiamento global investido em seed-rounds. No entanto, paradoxalmente, a Fundação Kaufman mostra que as empresas de tecnologia lideradas por mulheres são mais eficientes em termos de capital, atingindo um ROI 35% mais elevado e com um retorno 12% maior do que startups lideradas por homens.

Neste contexto, iniciativas como o Female Founder Challenge oferecem às fundadoras a oportunidade de atraírem investimentos estratégicos críticos para o seu desenvolvimento.

Está na hora do próximo Mark Zuckerberg ser uma mulher e para tal não basta trabalhar, precisamos de todo o apoio que possamos ter!"



Links de interesse:

https://challenges.vivatechnology.com/en/challenges/female-founder?lang=en

https://vivatechnology.com

https://www.forbes.com/sites/allysonkapin/2019/01/28/10-stats-that-build-the-case-for-investing-in-women-led-startups/#1f56eb5759d5

https://www.womenwhotech.com/startupinfographic