Jornadas Internacionais de Turismo em Águeda

As VII Jornadas Internacionais de Turismo, organizadas pela Câmara Municipal de Águeda, envolveram, durante dois dias, no Centro de Artes de Águeda, um conjunto muito diversificado de mais de 30 oradores , que não só partilharam experiências e boas práticas, como apresentaram projetos inovadores que representam "Novos começos, Novas Oportunidades" na área do turismo.

Este evento, realizado em formato híbrido (presencial e online) contou, este ano e pela primeira vez, com a parceria com Rio Grande (Brasil), cidade geminada com Águeda há mais de 25 anos, que participou nas jornadas online, destacou a retoma da atividade turística e o projeto "Viva a Capilha! - Desenvolvimento Sustentável do Turismo", apresentando o potencial turístico da região. As apostas no turismo de património cultural, natural, desportivo e o de tecnologia e inovação foram apontadas como estratégicas para a cidade, que demonstrou um dos projetos realizados no ano passado com o evento "Noite no Centro Histórico", que incluiu um apontamento da instalação de guarda-chuvas coloridos a lembrar Águeda.





Estes dois dias de jornadas, de networking, de apresentação de novas oportunidades e ideias de negócio na área do turismo, envolveu, no total, seis painéis, um workshop e uma mostra de gastronomia local. Financiamentos, hotelaria, sustentabilidade, digital, acessibilidade, inclusão, inovação, cultura, aventura, igualdade, gastronomia e natureza foram temas abordados neste evento internacional, que, este ano, contou com projetos e referências de Portugal, Brasil e Cabo Verde.









Na sessão de abertura do evento, Pedro Machado, Presidente da Turismo Centro de Portugal, registou a relevância do Brasil para a região Centro, sublinhando que é "o quarto mercado emissor mais importante". O responsável salientou que o setor do turismo, em Portugal, vinha atravessando uma fase de crescimento sustentável e que agora, depois de um período difícil, há cinco grandes prioridades a enfrentar: recuperar a confiança dos mercados nacional e internacional; consolidar a saúde financeira das empresas do sector; apostar nos recursos humanos; criar novos produtos turísticos, nomeadamente religioso, industrial, desportivo e arte urbana, onde Águeda tem "uma rota muito interessante", bem como o ecoturismo e enoturismo; e cumprir de um conjunto de agendas, como a sustentabilidade cultural, social e económica.

A Península Ibérica é "a maior placa recetiva do mundo", disse Pedro Machado, que apontou ainda o "extraordinário exemplo" de Águeda e da animação pública que proporciona.





"É uma alegria vermos as ruas de Águeda coloridas, com o nosso AgitÁgueda, com o crescimento da atividade comercial e com o sorriso das milhares de pessoas que espalham a mensagem de que Águeda sabe receber e é uma cidade colorida", disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda, que sublinhou a riqueza das apresentações e das boas práticas partilhadas nestes dois dias de trabalhos, onde foram "lançadas as sementes para parcerias futuras e termos mais turismo nos nossos territórios".





Destaque para a presença de Yusmari Diaz Perez, embaixadora de Cuba em Portugal, que veio a Águeda demonstrar as estratégias do seu país para um setor em crescimento. Falando no painel "Turismo: uma paixão pelo território", apresentou o potencial turístico de Cuba e enalteceu o trabalho que tem sido desenvolvido por Águeda na dinamização turística e na promoção deste território.