Entre os dias 3 e 6 de outubro, o Terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia transforma-se num bairro pop-up, com diferentes manifestações artísticas, musicais e gastronómicas. Durante 4 dias os visitantes do Bairro Metropolitan vão ouvir Tiago Nacarato, Janeiro, Ive Greice, Ricardo Toscano trio e muito mais.

"No palco do Bairro Metropolitan os nossos visitantes vão ouvir Tiago Nacarato, Janeiro, Ive Greice, The Bossa Alibi, Blues & Swing Trio, João Ventura, Ricardo Toscano Trio, Suzie and The Boys, e vários DJs da Fuse Records, assistir a performances artísticas e na Metropolitan Art ver exposições e instalações da Vanessa Teodoro, Maria Imaginário, Catarina Glam, Rita Ravasco e Drama Lisboa.





No Bairro pretendemos privilegiar as diferentes manifestações artísticas por considerarmos que se tratam de linguagens por excelência democráticas e que nos permitem descobrir dentro de nós universos de outra forma inacessíveis.





O dia 5 de outubro, sábado, será dedicado à Bossa Nova enquanto que o Jazz será transversal a todos os dias do evento. Domingo, dia 6 de outubro, e último dia do evento pop up, integram-se experiências dedicadas a um público inserido num segmento infantil", explica Catarina Vasconcelos, mentora do projeto.





O Bairro Metropolitan, para além dos espaços de cultura, oferece lazer, um espaço comercial e um vasto património gastronómico.





"Na Pink Street os visitantes vão poder tirar fotografias em ambientes cor de rosa, enquanto que na Metropolitan Avenue podem fazer compras em lojas pop up, com uma vasta oferta de produtos de joalharia, marroquinaria, acessórios e vestuário. Na Wine Garden apreciar a degustação de vinhos e no Food Corner experimentar distintos sabores de diversas origens - comida Italiana, Tailandesa, Vegetariana, o típico Hambúrguer ou ainda deliciosas ostras. Fazer a barba na Barber Street, e por fim usufruir de um Rooftop com vista para a cidade de Lisboa", conclui Catarina Vasconcelos.





O Bairro Metropolitan é um evento de cariz público e cultural, com entrada gratuita. Este bairro onírico, do mundo do imaginário, vai oferecer o que de melhor existe num bairro e colocar os visitantes no centro da experiência.





Este projeto é da responsabilidade da produtora It´s Always Now, que tem como fundadoras Catarina Vasconcelos e Joana Ornelas.





Agenda:Quinta-feira (3 de Outubro)- Blues & Swing Trio- João Ventura- Performance 21h55- Ricardo Toscano Trio- Fuse RecordsSexta-feira (4 de Outubro)- Blues & Swing Trio- Suzie and The Boys- Performance 21h55- Janeiro- Fuse RecordsSábado (5 de Outubro)- Ali Baba- Blues & Swing Trio- Ive Greice- Performance 21h55- Tiago Nacarato- Fuse RecordsDomingo (6 de Outubro)- Ali Baba- Blues & Swing Trio- Fuse Records- Performance 21h55- Encerramento com Spot - Música Nova Lisboa - Dino D´ SantiagoSobre o Bairro Metropolitan:O Bairro Metropolitan é um bairro pop up que está a chegar a Lisboa. É um bairro atípico, do mundo do fantástico, do onírico que aparece e desaparece das cidades. É um bairro que convida a visitar diferentes ambientes imersivos e a entrar quase como "num mundo ao contrário", sendo igualmente um bairro que reúne diferentes manifestações artísticas. Entre 3 e 6 de Outubro poderá visitar este "Very Atypical" bairro que vai nascer no Novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa. A Entrada é Gratuita.