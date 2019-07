O mercado alvo são os viajantes adultos em casal que procuram locais distintos, com boas condições de conforto e principalmente calmos.





Para os clientes haverá sempre algumas bebidas e amenidades disponíveis.





A Vila de Castelo de vide com um imenso património histórico, cultural e gastronómico fica desta forma valorizada com mais um segmento de oferta, que se assume premium.





Contactos:

Rui Grosa – 925 666 599

Burgodavilla@gmail.com

A família decidiu por uma recuperação que garantisse uma oferta diferenciada desta nova Guesthouse B&B, no Norte Alentejano. Uma pequena unidade de charme com 5 quartos na totalidade com as tipologias, Suite Master com Terraço (com uma vista única para Serra), Suite Junior Duplex, Quarto Duplo, Quarto Twin e um Loft Duplex totalmente equipado com kitchenette. Estão ainda disponíveis zonas comuns onde imperam na decoração elementos de arte Portuguesa e Espanhola. O ambiente criado pretende uma atmosfera Vintage alinhada com o passado da casa, conjugando a aplicação de materiais genuínos e tecnologia.