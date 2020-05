A nova Lei dos Solos de 2015 trouxe um conjunto de alterações aos instrumentos de ordenamento do território, nomeadamente, aos planos de pormenor, sendo obrigatório a apresentação de estudo económico e demográfico justificativo dos desenvolvimentos urbanísticos propostos. Para tal é importante que os técnicos especializados dos municípios adquiram competências ao nível dos estudos económico-financeiros de empreendimentos imobiliários, não sendo displicente, igualmente, a aquisição de conhecimentos ao nível da avaliação imobiliária e da validação técnica de relatórios de avaliação de imóveis.

Nesta senda, o ISG – Instituto Superior de Gestão, em parceria com a ASAVAL - Associação Profissional das Sociedades de Avaliação, está a promover o Curso de Valuation Review - Análise e Revisão Técnica de Avaliações de Imóveis, em formato E-Learning, com início a 8 de junho, com a Coordenação do Eng.º Paulo Barros Trindade.

Com esta Formação pretende-se que os participantes adquiram conhecimentos sólidos nas seguintes áreas: EVS-Normas Europeias de Avaliação/Tecnologias de Construção/Metodologias de Avaliação/Casos Especiais de Avaliação/Análise de Viabilidade Económico-financeira de Projetos Imobiliários/Validação Técnica de Relatórios de Avaliação.

Com uma duração de 110 horas, o Curso destina-se a Técnicos ligados à aprovação da gestão de financiamentos e técnicos ou gestores de fundos de investimentos imobiliários; Consultores imobiliários, Técnicos de serviços públicos ligados ao licenciamento de obras; Técnicos responsáveis pela gestão de imóveis em empresas públicas ou privadas; Arquitetos, Engenheiros e Economistas.

Informações detalhadas em www.isg.pt