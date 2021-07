Torneios

As etapas qualificativas do International Pairs em território nacional têm início marcado para dia 11 de setembro em Santo Estêvão. No dia 17 de setembro, o fantástico campo da quinta do Peru recebe o 2º torneio do circuito e, no fim de semana seguinte, no dia 26, será a vez dos participantes provarem o que valem do campo do Montado Hotel & Golf Resort. Como não poderia deixar de ser, a 2 de outubro, o International Pairs ruma a norte até ao mágico campo Axis Ponte de Lima.





Ladies Division – Torneio Exclusivo para senhoras





No dia 12 de setembro em Santo Estevão, terá lugar o torneio da Ladies Division, exclusivo para senhoras e cujo o par vencedor é diretamente apurado para a Final Mundial. Este torneio em particular terá um cariz solidário a favor da fundação Mama Help.





O destino dos finalistas destes torneios é o Algarve, onde será o culminar do circuito com a Final Nacional, nos dias 15 e 16 de outubro. O campo onde será disputada a derradeira final será o Castro Marim Golf & Country Club e a estadia e jantar de entrega de prémios terá lugar no Hotel Vasco da Gama, em Monte Gordo. Aqui ficará a ser conhecido o par que representará Portugal na Final Mundial, de 26 a 30 de outubro no campo Pinheiros Altos e Hotel Dona Filipa, em Almancil.

O calendário é, sem dúvida, muito importante, no entanto, nada disto seria possível sem o apoio dos patrocinadores e parceiros que acreditaram neste projeto e escolheram associar-se ao International Pairs Portugal. "Estamos orgulhosos de poder contar com a RE/MAX Collection Siimgroup e RE/MAX Countryside Siimgroup, Falconeri, Worktop Cozinhas e Transact como patrocinadores principais. Como parceiros, contaremos com a presença da Nicola, Les Roches, a Sogrape com o Mateus Rosé, Gin Cannings, Taste e Personal Derma. A Santos e Vale junta-se ao circuito como parceiro de logística e o Grupo Cofina como parceiro de comunicação, bem como o jornal do turismo Publituris".





Daniel di Pietro acredita que o International Pairs em Portugal irá atingir o patamar de excelência, apesar da época que atravessamos e das dificuldades que se colocam ao sector dos eventos e resume o International Pairs Portugal como: " …um evento de pares, com um formato desafiante e onde os participantes, para além do atractivo de poderem classificar-se para a Final Mundial, irão divertir-se e passar um dia de golfe descontraído com muita diversão."









As inscrições já se encontram abertas em www.portugal.internationalpairsgolf.com , garanta já o seu lugar!

Fique atento a todas as novidades no nosso site e redes sociais.