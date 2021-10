International Pairs – Eliminatória Ponte de Lima

No dia 2 de Outubro 2021, realizou-se a 4ª eliminatória do circuito International Pairs Portugal.

Com a chuva a querer aparecer mas sem desencorajar, foram 33 equipas que compareceram no Axis Golfe de Ponte de Lima, para tentar a sorte e classificar-se para a grande Final Nacional, que se realizaria no Castro Marim Golf, com alojamento no Hotel Vasco da Gama em Monte Gordo.

Neste campo único no país, pela sua localização e pela forma como sabem receber, a organização não hesitou em escolhê-lo para realizar uma das etapas do renovado circuito International Pairs, que tem o apoio de media do grupo Cofina.

O check-in abrira às 8.00H com a presença da Nicola Cafés , e onde os jogadores receberam ofertas de vários patrocinadores com bonés da Falconeri, polos Aston Martin, bolas "liberta-te" da Transact e gifts da Les Roches e Monte da Talisca .

A chuva teimou em não ir embora mas não foi suficiente para incomodar os jogadores que a meio do percurso no club house, retemperavam forças no excelente bar do campo servido pelo restaurante do complexo de Golfe.

O Club House começou a encher-se de golfistas por volta das 14:00h e os jogadores fizeram a entrega dos cartões e conferiram os resultados com um refrescante Mateus Rosé e alguns optaram por provar o Gin Cannings, uma surpresa deste circuito vinda da ilha da Madeira.





Também puderam conhecer a escola de hotelaria Les Roches que teve presente com o seu "embaixador", Pedro Martins, responsável pela divulgação da escola em Portugal.

Segui-se o almoço e a tradicional cerimónia de entrega de prémios, da qual se evidenciaram os seguintes jogadores :

PRÉMIOS SKILLS Nearest the Pin – Manuel di Pietro e Longest Drive – Armando Ribeiro

As equipas Classificadas para a Final foram:

1ª Lugar Net: Bruno Miguel Teixeira / Rui silva Lira

2ª Lugar Net: Luis Fonte / Eduardo Lopes

3ª Lugar Net: Rui Madureira / Paulo Teixeira

4ª Lugar Net: José alberto Sousa / Henrique Sousa

1ª Lugar Gross: Carlos José Fernandes / António Monteiro