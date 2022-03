A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Vivemos num mundo onde o stress e um ritmo acelerado regem cada vez mais as nossas vidas. As pesquisas científicas mostram evidências sobre a importância de um sono profundo e reparador como um bem essencial para que o nosso cérebro e corpo se regenerem.





O Hästens Sleep Spa – CBR Boutique Hotel, o mais recente hotel de Coimbra, é justamente uma experiência única e exclusiva de bem-estar apostada na sublimação do sono, em profundo contacto com a história de Portugal numa homenagem à Biblioteca Joanina, reconhecida como uma das mais originais e espetaculares bibliotecas barrocas europeias, numa cidade com mais de mil anos de história que acolhe uma das mais prestigiadas e antigas Universidades do mundo e a mais antiga de Portugal: Coimbra.





Esta inspiração motivou a Hästens, a marca de camas mais prestigiada em todo o mundo, a eleger o Grupo O Valor do Tempo e a cidade de Coimbra para o lançamento mundial da insígnia Hästens Sleep Spa. Aqui, cada detalhe foi preparado meticulosamente e cada espaço foi cuidadosamente projetado numa fusão perfeita de história, luxo, absoluto conforto e um serviço exclusivo e personalizado.

As camas Hästens e a experiência do sono









Neste conceito de spa do sono a grande protagonista da experiência é a cama Hästens. Em todos os 15 quartos as camas são Herlewing, uma edição limitada de 200. Além disso, o menu de almofadas Hästens oferece aos hóspedes a possibilidade de escolher a que melhor se adapta às suas preferências e necessidades, com mais ou menos volume, maior ou menor densidade, mais ou menos firmeza, ajudando-os a respirar melhor, bem como edredons e roupa de cama Hästens.

As camas oferecem a supremacia do sono. São feitas por mestres artesãos que usam métodos tradicionais desde 1852, usando exclusivamente recursos sustentáveis e materiais naturais, como a crina de cavalo, uma mistura de lã e algodão para proporcionar o máximo conforto, linho, madeira de pinho e um sistema de molas exclusivo e patenteado. Cada cama leva cerca de 200 horas a produzir, num processo integralmente manual e é nesta combinação única que o melhor sono acontece e se criam as condições perfeitas para que o corpo e a mente se encontrem harmoniosamente para garantir o rejuvenescimento físico e mental - algo só comparável com a sensação de descansar numa nuvem.





Mas há mais. Como parte da parceria da Dra. Edie Perry com a Hästens, o hotel oferece um canal de televisão com vídeos curtos exclusivos para os hóspedes do hotel com conselhos sobre como dormir melhor, para que possam aprender com uma grande especialista em sono e tirar o melhor proveito das camas Hästens.





Adicionalmente, o hotel recomenda aos hóspedes o uso da app Restore, com uma seleção de áudios cuidadosa e cientificamente pensados para obter o máximo bem-estar, em bandas sonoras específicas para cada momento do dia.

Exclusividade





Todas as áreas comuns do hotel são exclusivas para hóspedes, aumentando a sensação de privacidade. O jardim privado é um espaço cativante, que cria um jogo gráfico e cromático na combinação das plantas ornamentais com esculturas em pedra, e o rooftop oferece uma vista ampla sobre o Mondego e a cidade, para apreciar com uma bebida, um bom livro e uma boa companhia.





A experiência fora do hotel também é exponenciada, com momentos preparados à medida. Uma visita guiada e preparada exclusivamente em função das preferências do hóspede à Biblioteca Joanina, onde pode consultar e tocar em livros antiquíssimos das temáticas que mais lhe interessam, visitar a prisão, perder-se numa visita guiada ao Museu da Física e Galeria de História Natural, deliciar-se com um concerto exclusivo tocado num órgão de tubos, desfrutar de um welcome drink numa área histórica da universidade ou encantar-se com uma experiência gastronómica exclusiva no Palácio de São Marcos, são momentos que o hotel pode adicionar à experiência.





A prestigiada revista TIME destacou na sua lista anual dos 100 Melhores Locais do Mundo o Hästens Sleep Spa – CBR Boutique Hotel, o único hotel em Portugal que consta da lista, apresentado como uma das novas e mais empolgantes experiências.





Inspiração na Biblioteca Joanina

Com a representação de mais de mil obras literárias intemporais, a decoração do Hästens Sleep Spa convida a olhar o mundo através dos olhos de alguns dos mais marcantes autores da história de literatura mundial.





No piso superior, que hoje acolhe uma sala com uma vista soberba sobre a cidade - o mesmo piso onde outrora foi a sede da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, que ali se reunia com o intuito de promover a solidariedade académica e o prestígio da Universidade de Coimbra – é possível contemplar uma simbólica estante de obras literárias, todas elas escritas por antigos alunos, selecionadas pela própria Associação, a convite do Hästens Sleep Spa numa estreita ligação à Universidade.





As casas de banho são, também elas, uma peça escultórica, adornadas com 1.200 lombadas de livros de mármore esculpidos à mão e folheados a ouro. As lombadas dos livros - que levaram 4 meses a produzir pela mão de 18 pessoas - são gravados com títulos de autores portugueses e internacionais.





O lobby é um inspirador espaço-galeria. Forrado a mosaico com 419.992 pequenas peças dispostas de forma geométrica, do chão às paredes, prolonga-se pelo teto numa representação das estantes de livros e ornamentos da Biblioteca Joanina.