Hotel Vila Galé Ópera, em Lisboa, tem agora um rooftop

Lisboa tem um novo rooftop. Localizado no topo do hotel Vila Galé Ópera , em Alcântara, o espaço recentemente apresentado pelo grupo Vila Galé foi especialmente pensado para acolher encontros empresariais, festas familiares ou eventos mais intimistas e ao ar-livre como sunsets ou cocktails.

Com cerca de 150m2 utilizáveis, o novo rooftop tem capacidade para cerca de 80 pessoas e pode ser adaptado consoante as necessidades dos clientes que pretendam realizar os seus eventos neste espaço. Dispõe ainda de vista privilegiada para o Rio Tejo e para a cidade e inclui duas piscinas, que, durante o verão estão disponíveis também para os hóspedes do hotel.

"Este rooftop vem complementar o nosso portefólio de espaços para eventos na região de Lisboa. Além das habituais salas de reuniões, a oferta da Vila Galé já inclui, por exemplo, os jardins do Vila Galé Collection Palácio dos Arcos, em Paço de Arcos, e do Vila Galé Sintra, ou a varanda panorâmica junto ao mar do Vila Galé Ericeira. Agora, juntamos mais um local diferenciador", explica o administrador da Vila Galé, Gonçalo Rebelo de Almeida.