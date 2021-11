Hotel Vasco da Gama, o destino da Final Nacional do International Pairs Portugal

No dia 16 de Outubro o circuito International Pairs Portugal rumou ao Sul para realizar a Final Nacional. O torneio foi disputado por 20 equipas que se classificaram nas diferentes eliminatórias e marcaram lugar no Castro Marim Golf, com alojamento no Hotel Vasco da Gama em Monte Gordo.

Na véspera os participantes reuniram-se no restaurante de praia A Barraquinha , pertencente ao Hotel, num coktail de recepção aos jogadores com o patrocinio dos vinhos Mingorra, onde foi feito o sorteio da ordem de saídas para o grande dia.





Com saídas marcadas a partir das 10:15h se iniciou um fantástico torneio proporcionado pelas excelentes condições climatéricas e pela temperatura de Verão que se fez sentir.









No bar de campo, o jogo ficou de lado por alguns momentos refrescantes com o apoio do Grupo Super Bock e dos vinhos Sogrape.

O jogo esteve muito competitivo e até ao final remanesciam as as dúvidas de quem iria representar Portugal na Final Mundial. Ao fim de 4H30, começam a chegar os primeiros jogadores que aproveitavam o resto do dia para tirar partido da excelente localização sobre a praia do hotel Vasco da Gama. Pelas 19.30h, encontro marcado no "A Barraquinha" para o jantar que foi antecedido por um cocktail com o apoio dos vinhos Mingorra e Gin Canning’s. Sentia-se no ar um ambiente alegre e descontraído que foi uma das principais premissas na organização deste evento. O importante era desfrutar do momento e aproveitar o excelente jantar que foi servido.





Após o jantar, coube a Daniel di Pietro, responsável pela organização deste renovado International Pairs Portugal, apresentar a cerimónia de entrega de prémios onde foram anunciados os vencedores da edição 2021 do International Pairs.





Na qualificação Geral Net, destacamos o desempenho dos seguintes pares:





Em 1º lugar, com 45 pontos, ficou a equipa constituída por José Carlos Guerra e José Potier.





A equipa de Miguel Heliodoro e Vitor António conquistou o 2º lugar também com 45 pontos, seguida da equipa constituída por Serafim Sousa Carvalho e Carlos Fonseca com 43 pontos.





Miguel Heliodoro também destacou levando para casa os dois troféus skills em Disputa , Longest drive e nearest to pin.

Os vencedores irão participar na Final Mundial, representando Portugal.





Receberam para além deste prémio presença, os troféus do evento feitos à mão, um voucher do Hotel Vasco da Gama e um pack de vinhos Mingorra.





A entrega de prémios terminou com uma Tômbola recheada de prémios dos patrocinadores, entre eles, Remax Siimgroup, Falconeri, Aston Martin, Worktop cozinhas, Transact Lat, Les Roches, Mateus Rosé, Nicola cafés, Kankura Golf, Personal Derma, Sogrape e Monte da Talisca, Taste Catering & eventos e Cigala. A organização agradece o apoio de todos os patrocinadores e parceiros, não podendo deixar de mencionar também o parceiro logístico Santos & Vale e a Cofina como parceiro de mídia.





O International Pairs vai ainda realizar esta temporada um torneio de solidariedade by Falconeri, com as receitas inteiramente a favor do centro de apoio aos doentes de cancro da mama – Mama Help. Vai ser no campo do Belas Clube de Campo que ofereceu o campo, buggies e bolas de treino, a 12 de Novembro, que será primeira oportunidade de apuramento para a Final Nacional 2022 para dois pares.





Inscreva-se e não perca a oportunidade de jogar o melhor torneio amador de pares do mundo.