Hotel Farol comemora 100 anos

"Novo hotel – Amanhã dia 10, abre na praia do Farol na Barra, o Hotel Farol, que recebe hóspedes permanentes fornece almoços, jantares avulsos, preços cómodos e a qualquer hora" assim anunciava o Jornal Campeão das Províncias, em Julho de 1921 a inauguração do Hotel Farol.

Antes dos prédios começarem a nascer ou mesmo antes de emparedarem o mar, já eram muitos os que aqui paravam para disfrutar dos dias de sol. Erguido em 1921, na Praia da Barra, à data deserta nos meses mais rígidos e pouco habitada, um pequeno Hotel que dava guarida aos mais curiosos e ávidos de praia.

No seu piso inferior nascia o icónico Café Farol, que mantendo a sua traça original, o seu chão típico de calçada portuguesa e o balcão de azulejos portugueses, continua a receber todos os anos os que procuram o sol intenso de Agosto e a fuga dos centros urbanos.

Ambos foram alvos de requalificação ao longo dos anos, sem esquecer a singularidade do edifício, a sua tonalidade cor-de-rosa salmão e a sua traçada original.

Pertencente à mesma família há mais de 30 anos, tem a categoria de Hotel de três estrelas, composto por 26 quartos, distribuídos por três pisos, onde é possível reservar quartos duplos e suites com áreas generosas. Em 2019, a atmosfera dos anos 90 foi renovada, com elegância e estilo contemporâneo para proporcionar uma experiência única a quem visita a Praia da Barra.

O pequeno-almoço é um ponto fulcral da estadia, muito apreciado e elogiado pelos clientes, variado e com produtos de qualidade e da região. Durante a estadia, o Hotel Farol disponibiliza bicicletas para que os hóspedes possam percorrer a zona das praias, fazer passeios e descobrir o que a região tem para oferecer. Para além disso tem vários pacotes de atividades alusivos à zona de Aveiro, desde gastronomia, cultura, património, natureza, aventura e desporto.

O ambiente e a localização permitem uma experiência única, num ambiente intimista e sedutor, com ótimas condições para uma escapada de fim de semana, uns excelentes dias de férias ou uma estada tranquila e repousante em viagens de negócios.

"O centenário da abertura do Hotel Farol assinalou-se no passado 10 de Julho. Infelizmente o cenário pandémico atual não permitiu celebrar como seria desejável, no entanto, o Hotel Farol deixa o convite para um café na nossa prezada esplanada ou uma visita ao nosso website emonde se pode descobrir um pouco do encanto de um hotel centenário" adianta a gerência.