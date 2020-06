O Hilton Vilamoura, as Cascatas Golf Resort & Spa, reabre a 1 de julho, com a hospitalidade de sempre e prosseguindo com as boas práticas, que fazem parte da filosofia Hilton em todo o Mundo, há mais de um século.

Para conforto e segurança de todos, clientes e colaboradores, apenas metade dos quartos irão ser ocupados, também as áreas comuns terão regras de distanciamento e, a limpeza e desinfeção continuarão a seguir o rigor de sempre, com a implementação de um programa exclusivo da cadeia Hilton em todo o Mundo,o Hilton CleanStay™, além do selo "Clean & Safe" criado pelo Turismo de Portugal.





Considerado o melhor Resort de Portugal, há quatro anos consecutivos, o Hilton Vilamoura está pronto para voltar a receber com o espírito familiar que o caracteriza há 13 anos.

Situado na parte mais tranquila de Vilamoura, no Algarve, é um paraíso recriado, dispõe de quatro hectares de românticos jardins que envolvem as diferentes piscinas, cascatas, lagos que, no conjunto criam um ambiente de serenidade absoluta e garantem toda a privacidade necessária para umas férias, ou fim de semana. Tem também um enorme parque infantil, totalmente ao ar livre e com monitorização de profissionais de excelência.





Para os amantes de praia, o Hilton tem uma concessão exclusiva e gratuita para os seus clientes na Praia da Falésia, a apenas 15 minutos, a deslocação pode ser feita em viatura própria, em transfer fornecido pelo resort ou de bicicleta, o melhor e mais sustentável meio de transporte em Vilamoura. Os colmos distam uns dos outros três metros e, o cliente Hilton poderá ainda usufruir de um atendimento personalizado e degustar as iguarias da gastronomia algarvia da extensa carta do My.Al.mar - Tapas by the Sea, sem sair do conforto do seu colmo.

Prestes a reabrir a operação de 2020, Dinis Pires, Diretor – Geral do Hilton afirma:

"Em 2020 operamos apenas com 88 quartos e apartamentos, por forma a garantir o dobro do espaço disponível por cada cliente no nosso Resort. Por outro lado, decidimos duplicar a quantidade de experiências de lazer com especial destaque para as atividades ao ar livre e de Bem-estar. A nossa equipa é a mesma de sempre e está ansiosa por voltar a proporcionar, e a oferecer o seu sorriso genuíno, um serviço familiar de elevada qualidade.

O Hilton Vilamoura proporciona estadias inesquecíveis que aliam a segurança, a qualidade e conforto do resort, à descoberta de um Algarve desconhecido através de experiências exclusivas.