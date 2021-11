HCS Performance reforça aposta no cliente

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail







Com um ADN assente na qualidade, eficiência, rigor e dinamismo aliado à formação contínua dos seus quadros técnicos, a marca garante um serviço de excelência e um compromisso com a qualidade dos serviços prestados.

No que toca à assistência e manutenção BMW/MINI, a HCS Performance é uma solução credível na cidade, intervencionando viaturas das marcas BMW/MINI em garantia, cumprindo todos os procedimentos e normas impostas pelo fabricante, quer ao nível de peças, serviço de mecânica ou mesmo pequenos trabalhos de chaparia e pintura.





O uso de tecnologia e ferramentaria de vanguarda permite a HCS Performance dispor de um vasto leque de serviços tais como atualizações de firmware e de software, diagnóstico (eletricidade e mecatrónica avançada), manutenções que incluem revisões, circuito de travões, ar condicionado, turbos, pneus, caixas automáticas e manuais, óticas e baterias. No que toca à performance, a equipa técnica é especializada em linhas de escape, sistema de travagens e potência. Não obstante, procede à identificação e reparação de anomalias, assim como pré inspeções e inspeções de viaturas IPO.









Dealer de software a caixas automáticas (XHPro), a HCS Performance é uma oficina autorizada na reprogramação de caixas automáticas (XHP) em Portugal, sendo reconhecida pela excelência, especialização e personalização do seu serviço.

De acordo com Marta Martins "na HCS nós não sonhamos com o sucesso. Nós trabalhamos para ele". Com uma equipa jovem, empreendedora e qualificada, o objetivo é criar empatia e a confiança necessária para que os clientes encarem a oficina como sua parceira e não apenas como uma empresa prestadora de serviços. Já Márcio Marques, CEO da marca, afirma que o propósito é garantir uma execução premium, aliada à vanguarda da inovação automóvel, trabalhando sempre com os mais altos padrões de qualidade. "Lutamos diariamente para sermos perfeitos e queremos sempre ter mais qualidade que os outros", reitera.





www.hcsperformance.pt



Para além da mecânica e performance automóvel, a oficina multimarcas aposta também comercialização de motos bem como realiza as respetivas manutenções, substituições, reparações e inspeções. Em cada intervenção tem como prioridade garantir a segurança do condutor, já que o serviço é personalizado (mais informações em:

Para quem tencionar comprar um carro novo pode fazê-lo na HCS Performance, onde a empresa garante a comercialização de carros e motas (seminovos e usados) com preços competitivos. A marca atua com elevado grau de rigor na seleção de veículos para disponibilizar aos seus clientes automóveis que correspondam às suas exigências com entrega imediata. Através do site da HCS Performance pode aceder ao Standvirtual no qual o pedido de informação será correspondido com a maior celeridade possível.