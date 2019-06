FIN2019 – 6 e 7 de Julho no Porto

O crescente interesse da Ásia no mercado dos Países de Língua Portuguesa deu à Associação de Jovens Empresários Portugal-China, AJEPC, uma oportunidade de agir como interlocutor com estes mercados, mas também permitindo à lusofonia uma posição privilegiada na triangulação de vontades pela ligação histórica a todos estes territórios.



Foi assim que nasceu o projeto "3 Eventos, 3 Continentes em Português", Diz Alberto Carvalho Neto, iniciando-se em Março com o FIN Business Fórum em São Paulo - Brasil, e agora em Junho com a FIN em Portugal e depois em Outubro com a MIF | PLPEX em Macau.



A AJEPC está a organizar, em colaboração com a Federação Sino-Países de Língua Portuguesa e Espanhola, a 3ª edição da FIN – Fórum Internacional de Negócios, que decorrerá nos dias 6 e 7 de Junho.



A OCC vai disponibilizar o seu espaço para receber dois dias internacionais de Conferências, networking e negócios, oferecendo aos participantes/expositores e visitantes excelentes condições para exposição e visibilidade, salas de reuniões e business matching novas e privadas, um espaço de alimentação num rooftop com vista para a baixa do Porto e um Auditório capacidade para mais de 1000 pessoas em instalações totalmente revitalizadas.



Será um edifício de 4 pisos a funcionar totalmente dedicado ao FIN e que vai favorecer as dinâmicas de interação entre todos os presentes num espaço mais concentrado, evitando assim a dispersão e estimulando o bom ambiente para o estabelecimento de negócios.



Para o diretor do Fórum Internacional de Negócios, "o principal objetivo é por um lado consolidar a data do FIN Portugal no calendário de eventos económicos internacionais, e por outro lado, reforçar o papel de Portugal na cooperação económica entre estes territórios e países terceiros"



Os "Matching" são uma das iniciativas mais importantes da FIN, sendo este o momento em que é feito o match entre procura e oferta. É ainda de acesso exclusivo o Cocktail de Networking que decorre no fim de tarde de dia 6 de Junho na Casa do Vinho Verde, e o Jantar de Gala que decorre na noite de 7 de Junho no Palácio da Bolsa, evento este que marca o encerramento da 3ª edição e onde é entregue a maior distinção da AJEPC, a Distinção da Personalidade Luso-Chinesa.



São momentos de partilha do que de melhor se faz e existe em Portugal e no mundo, onde se promove o negócio, o estabelecimento de parcerias e de protocolos de cooperação. Uma oportunidade a não perder para todas as empresas interessadas em levar as suas empresas mais além no mundo global.



Parceiros Internacionais

Apesar de o foco estar na lusofonia, o evento é promovido através do contributo do IPIM – Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, do Hong Kong Invest em Hong Kong e do ICI - Beijing B&R International Co-Incubation na China, da Federação Sino PLPE nos Países de Língua Espanhola, da FIJE- Federação Ibero Americana de Jovens Empresários na América Latina e através de parceiros como a JEUNE ou EuCham – European Chamber na Europa e em Portugal pelos diversos parceiros, assim chegando a importantes geografias, mas destacando sempre Portugal como o centro de negócios do mundo.



Patrocínio da Presidência da República

Pelo 3º ano consecutivo, a FIN tem o orgulho de contar com o Alto Patrocínio de Sua Excelência, O Presidente da República, selo este que engrandece um evento que já é reconhecido a nível mundial pela excelência dos seus participantes e pelo networking que é criado, pela sublimidade, experiência e reconhecimento dos seus oradores, e pelas sinergias que são criadas entre todos os envolvidos. Com o sucesso das passadas edições, a FIN já nos habituou a conteúdos e temáticas de grande relevância e aos quais os oradores conferem conhecimento de topo e novas perspetivas para olhar e trabalhar os mais variados mercados.



Programa

Os conteúdos que serão abordados são transversais a todo o tecido empresarial, sendo os conteúdos divididos num espetro mais institucional e político na manhã de dia 6 de Junho com o decorrer do Fórum Empresarial, e mais dirigido às vertentes da atuais do mercado e das empresas, na tarde de dia 6 e dia 7 no seu todo. Serão abordadas várias temáticas por alguns dos mais estimados especialistas nacionais e internacionais sobre a nova Era Digital e as mudanças que acarretam no espetro empresarial e com o público, a importância da sustentabilidade e seus respetivos desafios e impacto nas gerações futuras, o processo da internacionalização com casos de sucesso de empresas bem conhecidas no mercado, entre outros painéis que contam com oradores inspiradores com extensa visão sobre vários mercados e conhecimento de gestão e de negócio.



Oradores de excelência

Esta 3ª edição reúne nomes de referência no mercado empresarial, sendo esta uma das marcas do evento, onde podemos destacar a presença de Gonçalo Lacerda, Diretor de Desenvolvimento Internacional da EDP, Paulo Ribeiro, Partner da PwC, Pedro Rebelo de Sousa, Fundador da SRS, José Costa Rodrigues, CEO e Fundador da Forall Phones, Edson Athayde, CEO e Chief Creative Officer da FCB Lisboa, Derio Chan, Presidente da China Europe International Business Association, Michele Orzan, Presidente da European Chamber, Sailesh Nathan, Presidente da Diplomats Summit e SME Índia, Manuel Albuquerque, Fundador e CEO da Prime Tag, David Lopes, CEO da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Júlio Magalhães, Diretor-Geral da Porto Canal, entre muitos outros.



Networking Internacional

A dar passos largos para se afirmar como a melhor conferência internacional de networking, a FIN Portugal contou nas últimas edições com a presença de cerca de 1000 visitantes por dia e quase 500 participantes no evento e nas reuniões de business matching, vindos de vários países como a China e suas regiões administrativas especiais (Macau e Hong Kong), Brasil, México, Colômbia, Perú, São Tomé, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo-Verde, Índia, vários países da União Europeia, entre tantos outros que marcaram presença em representação dos seus países. A FIN já juntou mais de 100 oradores de 15 países num ambiente de negócios comprovado pelos número que indicam que 83% das pessoas que participaram nas edições da FIN já estabeleceram, ou vão estabelecer, negócios com outras empresas no país ou internacionalmente.

Localização



A FIN dispõe também de um espaço de exposição que agrega empresas e instituições de vários países e dos mais variados setores, com um espaço dedicado a apresentarem ao mundo o que têm para oferecer. Todos os expositores e participantes têm acesso a uma plataforma exclusiva que permite o agendamento de reuniões B2B com outros participantes num espaço dedicado apenas para o efeito.

