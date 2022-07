Festival dos Canais com balanço muito positivo

Público voltou a responder de forma excepcional ao Festival Aveirense. Edição de 2023 marcada para 12 a 16 de julho.

O Festival dos Canais, em Aveiro, terminou no passado dia 24 de julho com um balanço extremamente positivo. Organizado pela Câmara Municipal de Aveiro, o evento apresentou um programa que envolveu 130 propostas com aproximadamente 400 artistas de 16 países, em 25 locais da Cidade, tendo a adesão do público sido expressiva, em todos os sete dias do evento.





Para o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves, "esta edição do Festival dos Canais foi um sucesso. A qualidade artística dos projetos, a envolvência de um número significativo de estruturas culturais e artistas de Aveiro e a forte adesão do público assim como o crescimento visível de turistas e de visitantes que procuraram Aveiro a propósito da realização do Festival, reforçam a aposta na realização deste evento e na estratégica cultural como essencial para o desenvolvimento do território, para a sua capacitação e para a afirmação de Aveiro como um destino de excelência ao nível do turismo cultural".





Parceria com o Governo do País Basco - Espanha

Destaque desta Edição foi também a presença de várias companhias e artistas do País Basco, em resultado de uma parceria estabelecida com o Governo do País Basco, o que proporcionou a atuação várias companhias desta Região Espanhola, convidada do Festival. Esta vinda a Aveiro serviu ainda para reafirmar o apoio à Candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027 por parte da rede de Festivais do País Basco e permitiu também que esta delegação se encontrasse num pitching muito participado com vários agentes das artes de rua da Região de Aveiro e de Portugal para o estabelecimento de futuras parcerias e colaborações.

Esta parceria constitui-se como mais uma etapa no percurso de Aveiro em se afirmar a nível nacional e internacional como um território de referência ao nível da criação e programação das artes em espaço público.

Também fruto de parcerias internacionais, sublinhe-se a apresentação da exposição Magic Carpets Landed, um projeto que envolveu 15 países da Europa com artistas de diversos nacionalidades e que abriu Kaunas 2022 – Capital Europeia da Cultura. Também a vinda do coletivo Obras Akrobad resultou do estabelecimento de parcerias internacionais, desta feita com o Wallz – Street Art Festival, numa colaboração entre Aveiro 2027 – Cidade Candidata a Capital Europeia da Cultura e Pilsen 2015 – Capital Europeia da Cultura.





O Festival dos Canais pôde ainda contar com companhias e artistas internacionais como Cie. Transe Express, Nova Galega de Danza, Cia. D’es Tro, Mouawad Laurier e Mykalle Bielinski, entre outros, que se juntaram a nomes nacionais como AGIR, Camané, Noiserv, Mirror People, Companhia do Mar, Lara Pereira e Jorge Louraço Figueira, por exemplo, sem esquecer dois concertos únicos: Aurea, Carolina Deslandes e Rita Redshoes com Banda Sinfónica de Aveiro – Banda Amizade e Moonshiners com The Legendary Tigerman, Fanfarra Káustika e O Gajo.

Festival dos Canais: 12 a 16 de julho de 2023

A edição do Festival dos Canais de 2023 está já a ser preparada e promete muitas novidades, novas parcerias internacionais com alguns dos mais relevantes festivais a nível europeu, a descoberta de novos spots da cidade para a fruição da sua programação e mais envolvimento da comunidade e do sector cultural e artístico de Aveiro. O formato da edição de 2023 volta a ser de cinco dias consecutivos e realiza-se entre os dias 12 e 16 de Julho.

O Festival dos Canais integra a candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura em 2027.